«Заплатила за импланты почти $8 тысяч» 2 7.12.2022, 12:28

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Белоруска рассказала, как проехалась не на том перекрестке и не в то время.

История Светланы из Жодино — очередное подтверждение: все не такое, каким кажется. Идеальные зубы могут быть вовсе не вывеской «успешного успеха» и одержимости красотой, а долгожданным исходом после аварии и непростого восстановления. Миниатюрная хрупкая женщина может оказаться человеком с сильнейшим характером, смеющимся над самим концептом «спасения» или «жалости». Светлана честно рассказала onliner.by о драматических событиях, когда она проехалась не на том перекрестке и не в то время.

«Все, что я видела, — это очертания серой машины. Водитель притормозил… и поехал дальше»

Светлана, массажист-остеопат и специалист по кинезиотейпированию, сразу признается, что не любит вспоминать эту историю. Но все же делает усилие, стараясь рассказывать о случившемся отстраненно, без эмоций.

— Это произошло два года назад, в сентябре, возле Жодино. Я ехала на велосипеде домой, возвращалась с дачи. Это уже черта города, но движение неактивное. Казалось бы, спокойное, безопасное место. Я ехала по обочине, когда на перекрестке выскочила машина и сильно меня подрезала. Возможно, водитель просто меня не заметил. Или он был пьян. Я не знаю… Бампер задел велосипед, его крутануло, и я кувырком полетела в кювет, в полете мощно ударившись верхней челюстью о руль. Вот и все. Было около часа дня — ни людей, ни движения, ни единого свидетеля… Водитель притормозил и поехал дальше. Все, что я видела, — это очертания серой машины. Наверное, он заметил, что я упала, а затем встала. Поднялась. «Встала — значит, живая» — вот и все.

Вызывать скорую было некому и, казалось, незачем: я ведь ничего не сломала, кроме зубов. Поэтому я встала, отплевываясь кровью, и сама пошла домой. Я увидела, что у меня во рту, только когда оказалась в квартире. Половины зубов не было, часть — раздроблена… Я прополоскала рот. Поплакала. Но быстро взяла себя в руки: «Руки целые, ноги целые — это главное. А зубы можно вставить». Через пару дней начались сильные головные боли, и я все-таки обратилась к врачу. Мне сказали, что, скорее всего, было легкое сотрясение мозга. Плюс стресс. Помню, как летела через велосипед и думала: «Только не руки, только бы не сломать руки…» Руки — главное в моей работе.

Признаюсь, сначала хотела найти сбившего меня водителя и наказать. Но именно в это время я оказалась внутри тяжелой семейной тяжбы, вымотанная бесконечными расследованиями, которые не дали никакого результата. Поэтому я подумала: зачем лишний раз трепать нервы?

Вместо того, чтобы вкладывать силы и энергию в месть, я решила направить их на более важное дело — на восстановление. Представляете, каково это — работать с людьми, разговаривать, когда у тебя нет верхнего ряда зубов? Большой дискомфорт, мягко говоря. Нужно было срочно что-то делать.

Со снимками я объехала трех разных врачей. Все как один подтвердили, что оставшиеся в верхнем ряду зубы подлежат удалению. Весь ряд целиком. Что поделаешь, пришлось удалять.

Прямо тогда, в сентябре, у меня были другие серьезные пункты расходов, поэтому я решила сэкономить и поставить временный нейлоновый протез. Скажу честно, это адский ад. Протез можно сравнить со вставной челюстью, которую носили наши бабушки, — целый зубной ряд, который плохо держится, постоянно нужен крем-фиксатор. Наверное, я съела килограмм этого крема (улыбается. — Прим. Onlíner). Представьте, вечером протез нужно достать и положить в стакан. Ощущения такие… Ужасные. Чувствуешь себя убогой. Плюс носить протез максимально некомфортно. В него постоянно забивается пища.

Помню, как на занятиях по дайвингу — это мое страстное увлечение — я намучилась с регулятором во рту. Самый большой страх был: вот сейчас достану регулятор, а вместе с ним челюсть уплывет в море или бассейн… Эта картинка так и стояла перед глазами. Представляете, плывущая челюсть? А что подумал бы тренер? Наверняка пришлось бы его откачивать (смеется. — Прим. Onlíner).

В итоге со съемным протезом за $500 я проходила недолго — полтора года. За это время дважды приходилось его менять. Конечно, технология более современная, чем у наших бабушек: все-таки протезы уже не пластмассовые, а нейлоновые. Внешне вроде бы нормально, но по факту очень неприятно.

Спустя полтора года я начала обзванивать минские клиники и чисто интуитивно выбрала классного доктора, который прямо сто из ста на своем месте: все движения четкие, отлаженные, точные.

В августе мне поставили импланты по системе «все на шести». То есть шесть опорных имплантов — металлических стержней, на которые крепится верхний зубной ряд, плюс пять имплантов в нижней челюсти, где пора было привести в порядок сломавшиеся коронки. От первой консультации до момента, когда я встала из кресла с красивыми зубами, прошло три недели. Очень быстро. В первый визит мы с доктором все обсудили, сделали слепки. Во второй примерили макет, подкорректировали. И, наконец, в третий я приехала на протезирование: доктор поставил одиннадцать имплантов за раз — полностью «отремонтировал». В стоматологическом кресле я провела, наверное, около четырех часов, уже точно не помню, потерялась во времени. Физической боли не было. Просто чем дольше лежишь в кресле, тем сильнее реагирует нервная система, мозг сопротивляется: «Оставьте в покое, надоело!» — начинаешь ерзать. Это нормально, так устроен человеческий организм.

В тот же день я уже могла кушать — не орехи, конечно, но обычную еду. Да, была отечность, это естественно, но она быстро прошла. Все зажило. Я довольна, мне все нравится. Не пожалела ни на один процент!

Не думаю, что за имплантами нужен особый уход. Ирригатором я пользовалась и раньше. Теперь купила специальную щетку, в которой в центре щетина меньше, а по краям — больше. Плюс специальные зубные пасты. Все.

В верхней челюсти у меня сейчас стоят зубы из акрила. Это временная конструкция. Имплант должен нарастить вокруг себя костную ткань, из-за этого форма десны изменится. Примерно через год можно будет поменять металлоакриловый протез на постоянный — циркониевый.

Я заплатила 19 000 рублей за все — за верхние и нижние импланты. Считаю, это не дорого. Нормальная сумма за возможность общаться и улыбаться. Недавно я была в отпуске в Египте. Знали бы вы, сколько скидок мне дали и подарочков вручили за одну только улыбку (улыбается. — Прим. Onlíner)! Мои зубы все замечают и спрашивают: «Это виниры, да?» Я лишь загадочно улыбаюсь в ответ. Ничего никому не объясняю.

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