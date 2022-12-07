«Российская элита и армия понимают, что из Крыма придется бежать» 7.12.2022, 13:25

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Вероятность наступления ВСУ на полуостров равна фактически 100 процентам.

В Крыму намерены производить противотанковые заграждения для армии РФ. Об этом в конце ноября рассказал депутат Госдумы РФ из Крыма – Леонид Бабашов. И сообщил, что в поселке Школьное Симферопольского района аннексированного Крыма уже началось производство противотанковых заграждений для нужд российской армии.

«Крым.Реалии» спросили экспертов – какие предприятия в Крыму реально перевести на работу для военных нужд российской армии? Насколько это возможно? О каких объемах может идти речь?

Крымчанин, журналист, а ныне – военнослужащий ВСУ Евгений Лешан напоминает, что ряд крымских предприятий относится к оборонной промышленности: судостроительные заводы в Керчи, Феодосии и Севастополе, завод «Фиолент» в Симферополе, Судебные навигационные системы в Севастополе. И что они могут наращивать объемы выпускаемой продукции, но это ограниченная номенклатура изделий. Эксперт напоминает, что на ситуацию в свое время повлияли и международные санкции по судостроительной отрасли РФ, и с тех пор ситуация только ухудшилась.

«Россия потеряла доступ к импортной электронике и двигателям, и это серьезно ограничивало ее возможности по производству судов. Недавно севастопольский «губернатор» Развожаев (российский глава Севастополя Михаил Развожаев – КР) на фоне атак украинских плавучих дронов на российские корабли обратился к Путину с предложением загрузить Севморзавод производством собственных подводных и надводных беспилотников, чтобы «опередить Зеленского». Но надо понимать, что это исключительно пиар-заявление, потому что прежде, чем загрузить этим заказом Севморзавод, нужно создать эти беспилотники на уровне проекта. Это долгая работа для конструкторских бюро, и к тому же я не уверен, потянет ли Россия в условиях санкций и международной изоляции производство необходимых для такого проекта систем наведения и навигации. И главное – зачем эти беспилотники России в Черном море? У Украины практически нет флота, поэтому для российских беспилотников нет цели. Атаковать танкеры и зерновозы? Это можно делать ракетами, потому что на танкерах и зерновозах нет систем ПВО».

Подобные заявления о производстве в Крыму противотанковых заграждений для армии РФ, по словам Лешана, больше похожи на пиар. Ведь несмотря на то, что на полуострове можно наладить ряд производств, – без пополнения боеприпасов крымское производство не повлияет на обороноспособность российских войск на полуострове.

«Можно наладить производство противотанковых ограждений. Можно еще взять промышленные резочные и сварочные аппараты и варить противотанковые ежи из рельсов и двутавровых балок. На Симферопольском заводе пластмасс можно быстро наладить производство накладных хвостовиков для ВОГ-ов (выстрел осколочной гранаты – КР), чтобы прицельно сбрасывать их с беспилотников. Также там можно возобновить производство корпусов для противопехотных мин (если это уже не сделано). Предприятия пищепрома можно относительно быстро переориентировать на производство военного сухпая. Но это существенно не увеличит обороноспособность российских войск в Крыму. Производство боеприпасов, в частности высокоточных, оружия, систем военной цифровой защищенной связи, – все это требует больших вложений, времени, технологий. То есть того, чего у РФ сейчас нет».

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что все более-менее критичные высокотехнологичные предприятия уже могли быть эвакуированы в Россию.

«С точки зрения безопасности производства этих предприятий, они скорее всего уже находятся в России для того, чтобы более-менее безопасно производить военную продукцию. Я думаю, что какие-то предприятия по производству питания для российской армии, производства одежды и т.п., то есть те предприятия, которые не производят уникальный продукт и потеря которых не является критичной для России, (осталисть в Крыму – КР). Но в условиях экономического спада в России госзаказ дает возможность этим предприятиям выживать. Ремонтные базы могут оставить в Крыму, но само производство вооружений танков, пушек, если они и были в Крыму, уже скорее всего перенесены в Россию. Не будем забывать, что когда российская армия эвакуировалась из Херсона, оттуда вывезли буквально все. Я не исключаю, что это процесс уже происходит в Крыму. В том числе вывоз более-менее ценного оборудования предприятий. Для того, чтобы не оставлять, в их понимании, это врагу. Я думаю, что вся российская элита и российская армия понимает, что из Крыма придется бежать».

Завгородний считает – российское руководство понимает, что вероятность наступления украинской армии равна фактически 100 процентам. Поэтому там будут стараться использовать все ресурсы, которые есть в Крыму.

«После ударов по Крыму стало понятно, что недосягаемых целей там нет. Соответственно, пытаются мобилизовать все предприятия в Крыму на обеспечение обороны. В первую очередь, крымского перешейка. Я не исключаю, что часть этих предприятий, которые, как заявляют крымские чиновники из российской оккупационной администрации, работают на подготовку защитных сооружений и в Херсонской, и Запорожской областях».

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