Диетолог рассказала о пользе употребления сала зимой 1 7.12.2022, 13:30

В холодное время года организму необходимы продукты, обогащенные жирами.

Чтобы сохранить энергию в холода, стоит быть внимательнее к потребностям своего организма. Зимой неслучайно хочется употреблять калорийную пишу — жиры лучше всего удерживают энергию и согревают. Об этом рассказала диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

«В рацион в обязательном порядке нужно добавить сало. Оно содержит насыщенные жиры, которые организм не станет откладывать про запас, а будет использовать в каждодневной повседневной работе», — подчеркивает специалист. Помимо жиров, для согревания организму необходим белок (он обеспечивает наращивание мышечной массы — та, в свою очередь, отвечает за удерживание тепла). Белка достаточно в яйцах, молочной продукции, мясе, рыбе — все это или что-либо из этого обязательно стоит включить в меню. Рацион зимой должен быть разнообразным и сбалансированным.

Не стоит забывать и о витаминах. В холодное время года их запас в организме поддержит квашеная капуста, маринованные огурцы. Эти продукты многими очень любимы, но важно помнить, что соленая пища способствует набору лишней жидкости, поэтому употреблять их лучше умеренно.

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