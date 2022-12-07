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Минчанин представлялся контролером и вымогал у магазинов деньги

  • 7.12.2022, 13:49
Минчанин представлялся контролером и вымогал у магазинов деньги

Мошенник предлагал продавцам «записаться на его семинар».

Минчанин придумал хитрую схему по вымоганию денег у предприятий торговли через «обучающие семинары».

25-летний житель столицы зарегистрировал ООО, которое занималось «консультированием».

Злоумышленник посещал магазины под видом контролера и задавал вопросы о продуктах с истекшим сроком годности. За сокрытие нарушений он предлагал купить у его фирмы «обучающие семинары».

В 2022 году одна из продавщиц испугалась, что нарушения вышли наружу и заключила договор с фирмой мошенника. Однако, когда женщина пришла на «семинар», оказалось, что никакой фирмы по заявленному адресу не существует.

В 2019-2022 годах мужчина провернул такую схему еще минимум в семи случаях.

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