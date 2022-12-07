Минчанин представлялся контролером и вымогал у магазинов деньги
- 7.12.2022, 13:49
Мошенник предлагал продавцам «записаться на его семинар».
Минчанин придумал хитрую схему по вымоганию денег у предприятий торговли через «обучающие семинары».
25-летний житель столицы зарегистрировал ООО, которое занималось «консультированием».
Злоумышленник посещал магазины под видом контролера и задавал вопросы о продуктах с истекшим сроком годности. За сокрытие нарушений он предлагал купить у его фирмы «обучающие семинары».
В 2022 году одна из продавщиц испугалась, что нарушения вышли наружу и заключила договор с фирмой мошенника. Однако, когда женщина пришла на «семинар», оказалось, что никакой фирмы по заявленному адресу не существует.
В 2019-2022 годах мужчина провернул такую схему еще минимум в семи случаях.