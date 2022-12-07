«Это было настоящее приключение, которое заставило нас по-новому посмотреть на мир» 1 7.12.2022, 14:42

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Как многодетная семья белорусов решила покорять деревню.

До 2013 года Эдуард и Майя были самой обычной семьей: жили в больших городах, строили карьеру и… практически не видели друг друга. Свой небольшой бизнес и работа «на дядю» съедали все время, заставляя супругов уделять внимание чему угодно, только не самим себе. Все изменилось, когда в один из отпусков они поехали дикарями в Крым, на мыс Меганом. «Это было настоящее приключение, которое заставило нас по-новому посмотреть на мир: оказалось, что жить можно с минимальным набором вещей и продуктов и быть при этом очень счастливыми. Вернувшись в Солигорск, мы решили, что не хотим существовать как раньше: наша цель — построить то самое счастье», — объясняют свой путь супруги. Onlíner рассказывает о белорусах, которые готовы отвечать за свое счастье сами.

Вдохновленные, Майя и Эдуард начали искать место, в котором смогут создать подходящую атмосферу. И так как пара мечтала о том, чтобы у них было много детей, присматривались все больше к хуторам и деревням: «Для нас было очевидно, что, если мы хотим большую семью, жить надо только в деревне».

В поисках идеальной локации семья объездила почти всю Беларусь. А вот в деревню Добрезино Глубокского района, где в итоге и «заземлилась», попала случайно: в эти края пару завлекла симпатичная агроусадьба. Уютный домик, красивая природа — наконец случился «мэтч». После тех памятных выходных супруги больше не выезжали на просмотры, ведь алмаз был уже найден, осталось только заняться его огранкой.

— Нам подсказали, что в деревне продается домик. Да, он был старый, и уже несколько лет в нем никто не жил, но нас это не пугало, — вспоминает Эдуард. — Помню, как зашли (на самом деле залезли через окно) в него в первый раз: кромешная темнота, печка разрушена, обои отваливаются, полы грязные. Но ничего. В 2013-м мы его купили. Сделали одну комнату, поставили бойлер, насос, стиральную машину и переехали, причем сразу после Нового года, посреди зимы.

Пара признается: проблем и трудностей хватает, но главное, что они преодолевают их сообща.

— Вместе с домом мы купили и участок, причем брали сразу побольше — 4 гектара, так как понимали, что хотим обеспечивать себя качественной продукцией, завести животных. Вьетнамские свинки, коровы, козы, куры — это все есть. Специально для дочки купили пони — она мечтает стать жокеем. Огород тоже есть, но он не «традиционный», — проводит экскурсию хозяин.

В Добрезино сбылась мечта пары о большой семье. Никита, Услада, Тимур, Эльмира и Миша — пять звездочек, которые свободно чувствуют себя в деревне и по мере сил помогают родителям. Больше ответственности, конечно, на старших — заготовить корма для животных, вовремя их покормить, присмотреть, когда надо, за малышней — это забота Никиты и Услады. «У нас замечательные дети, и именно они во многом дают толчок для дальнейшего развития», — говорят супруги.

— Деревенский быт — это сложно. Но ведь вся жизнь состоит из сложностей и их преодоления. Устал — отдохнул. Важно испытывать разные эмоции, — не собирается сворачивать с выбранного почти десять лет назад курса Эдуард.

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