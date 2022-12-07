«Будут чудеса»: войска РФ попали в ловушку на Донбассе 7.12.2022, 15:12

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Оккупанты истратили под Бахмутом и Авдеевкой последнюю боеспособную пехоту.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал оперативную обстановку на фронте. Эксперт ожидает истощения армии РФ и только потом контрнаступления ВСУ.

«Значит особых изменений нет ни на одном участке фронта. Все те же попытки атаковать людскими волнами, все та же история. Значит из новенького прямо сейчас - вчера наши сбили вертолет Ка-52 с российским экипажем, на двоих там 6 орденов было. Блестящие результаты показывают пограничники, это особая стать. Зеленский приехал поддержать бойцов на самый горячий участок фронта, на Донбасс, поздравил с Днем вооруженных сил», - сказал Арестович.

Арестович добавил, что за минувшие сутки новых мобилизованных не прибыло на фронт в ряды оккупантов.

«Они хотят окружить Бахмут и Авдеевку, но ничего не получится у них. Это ловушка для них. Они потратят последнюю какую-то пехоту там, которую долго копили и технику тоже. Смысл обороны - это создать условия благоприятные для наступления, потому что наступать на противника, который сохраняет наступательный потенциал нет никакого смысла. Мы его сейчас просадим, потом всякие чудеса подождем», - говорит советник главы ОП.

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