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В Каменецком районе опрокинулась маршрутка с пассажирами

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  • 7.12.2022, 15:32
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В Каменецком районе опрокинулась маршрутка с пассажирами

Пять пострадавших доставлены в больницу.

В Каменецком районе 7 декабря опрокинулась маршрутка. В аварии пострадали пятеро пассажиров, сообщает МВД.

ДТП произошло около 13.00 возле поселка Приозерский. По информации ГАИ, 29-летний водитель маршрутного такси Mercedes-Benz «не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения». Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В микроавтобусе находились шесть пассажиров. Пятеро из них доставлены в больницу. Водитель маршрутки не пострадал, так как был пристегнут ремнем безопасности.

«В условиях гололедицы и мокрого снега водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения, прогнозировать дорожную ситуацию и пользовать ремнями безопасности», — напомнили в ГАИ.

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