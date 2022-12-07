FAZ: США поддерживают передачу Украине немецких танков Leopard 1 7.12.2022, 15:34

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Слово за Берлином.

США намекнули Германии, что готовы поддержать решение о передаче немецких танков Leopard 2 Украине.

Об этом сообщает авторитетная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на свои источники.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже сообщил об этом советнику канцлера Германии по внешней политике Енсу Плетнеру. Газета утверждает, что разговор между высокопоставленными чиновниками состоялся еще в октябре.

«Салливан сказал Плетнеру по телефону, что США приветствовали бы поставку Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе Германии», — пишет газета.

Немецкое правительство, по словам издания, эту информацию не стало опровергать.

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