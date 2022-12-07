закрыть
7 декабря 2022, среда, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

FAZ: США поддерживают передачу Украине немецких танков Leopard

1
  • 7.12.2022, 15:34
  • 1,298
FAZ: США поддерживают передачу Украине немецких танков Leopard

Слово за Берлином.

США намекнули Германии, что готовы поддержать решение о передаче немецких танков Leopard 2 Украине.

Об этом сообщает авторитетная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на свои источники.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уже сообщил об этом советнику канцлера Германии по внешней политике Енсу Плетнеру. Газета утверждает, что разговор между высокопоставленными чиновниками состоялся еще в октябре.

«Салливан сказал Плетнеру по телефону, что США приветствовали бы поставку Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе Германии», — пишет газета.

Немецкое правительство, по словам издания, эту информацию не стало опровергать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников
В Столбцы за приговорами
В Столбцы за приговорами Ирина Халип
Кто вонзил нож в спину Путина?
Кто вонзил нож в спину Путина? Иван Яковина
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие
Макей – это «черный лебедь», за которым последуют и другие Андрей Санников