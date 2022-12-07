Соловьев устроил скандал в прямом эфире, набросившись на депутата Госдумы РФ 26 7.12.2022, 15:50

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Российский пропагандист заявил, что «ходил на стрелки с бандитами».

В прямом эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева разгорелся скандал, в результате которого ведущий с криком набросился на депутата российской Думы Михаила Делягина, который начал критиковать нищету и бедность жизни в России.

Соловьев настолько разошелся, что рассказал о своей молодости в лихие 90-е, когда занимался предпринимательством и ходил на стрелки с бандитами.

Фрагмент видео в своем телеграм-канале опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Делягин заявил, что Кремль обманывает россиян, «уничтожая» пенсионеров бедностью. Соловьев в ответ начал защищать режим Путина. «Ты в 90-е в России жил? У меня были заводы, я с бандитами воевал! Ты хоть раз на одну стрелку ходил? Ты хоть раз на одной стреле был?» - начал кричать Соловьев на своего оппонента, вспоминая «разборки с бандитами» в ранней РФ.

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