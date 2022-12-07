«В магазинах техники нет, а если и есть, то стоит в 2,5 раза дороже, чем в Польше» 5 7.12.2022, 16:40

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Белорусы в шоке от цен на бытовую технику и ассортимента.

Читатель из Витебска пожаловался Charter97.org на космические цены на бытовую технику в белорусских магазинах.

Мы решили спросить у других читателей, что из бытовой техники покупали они в последнее время и по каким ценам. Приводим полученные ответы:

- Во-первых, ничего нет, а если есть, то стоит в 2,5 раза дороже, чем в Польше. Стало больше китайской техники с такими названиями, что первый раз о них слышу.

- Покупал всю бытовую технику в Литве. Цены в разы ниже, а именно, телевизор - в три раза, посудомойка - в три раза, варочная панель - в два раза.

- В конце декабря 2021-го года покупала стиральную машину. Она стоила 1438 рублей. В июне нынешнего года приходил диагност и сказал, что аналогичная машина уже стоит 2000 рублей.

- И это только начало.

- Если бы не эти китайские и российские товары, то вообще бы пусто в магазинах было. В Польше вон сейчас такие скидки праздничные, а у нас одно издевательство: ни товаров, ни цен адекватных.

- Хочу отдельно по поводу скидок в Германии рассказать. Перед праздниками и после них скидки на товары, доходят до 70%! Вот так, а у нас на три копейки сбросят или наоборот всё повышают.

- Нужно тараканов из дома вывести.

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