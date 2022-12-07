«Убежали из магазина в шоке»2
- 7.12.2022, 11:29
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Как витебляне ходили стильную машину покупать.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель из Витебска. Он пожаловался на космические цены на бытовую технику в белорусских магазинах:
— На днях случилась неприятность - сломалась стиральная машина. Стала совсем плохо отжимать. Пошли с женой в один крупный магазин бытовой техники в нашем Витебске.
Убежали оттуда в шоке. Выбор совсем маленький. Да, есть и LG, и Samsung, но производства РФ или Китай и те по космическим ценам. 3 тысячи рублей!
Мы же надеялись найти «машинку» европейской сборки, которая прослужит долго. После этого дочка зашла на сайт польского магазина техники. У них стиральные машинки Samsung, к примеру, польской сборки можно купить всего за 1200 белорусских рублей. Не знаем, что теперь и делать.