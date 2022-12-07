Мантра Пескова 11 Андрей Окунь

7.12.2022, 16:47

5,114

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Пресс-секретарь Путина все никак не успокоится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков все никак не успокоится. Раз за разом твердит одну и ту же мантру, как заговоренный: «Мобилизации больше не будет! Не будет!». Вот и накануне он выступил с тем же заявлением, отвечая на вопрос о возможности «второй волны» мобилизации:

«Очень много провокационных сообщений, надо ориентироваться на информацию Минобороны и президента».

Если последовать совету Пескова, то окажется, что вторая волна мобилизации более чем реальна. Официального указа об ее прекращении ведь так и не последовало.

В принципе, в России многие на бытовом уровне понимают, что власть постоянно врет. И Путин, и Песков говорили не раз, что резервистов призывать на войну не будут - результат известен.

В условиях непрекрающейся лжи население поколениями формировало ряд привычек, помогающих выживать в суровой реальности. Одна из них ярче всего проявилась во время первых коронавирусных локдаунов.

Если вы помните, официальная власть тогда говорила, что дефицита продуктов не будет и запасов хватит на всех, отставить панику. Люди послушали и поступили наоборот: ринулись сметать с прилавков все, что на них лежало. Тоже самое было и этой весной, когда бабушки неистово дрались за сахар. Потому что опыт показывал: если власть нас в чем-то настойчиво убеждает, значит на деле все случится ровно наоборот.

Вторая волна мобилизации обязательно начнется, вопрос когда. Кто-то пишет, что уже в середине декабря, кто-то говорит про начало января. Так или иначе путинскому режиму потребуются новые солдаты, чтобы хоть как-то отыграться на украинском фронте. Тем более, что у российской власти нет никакой мотивации полностью останавливать мобилизацию.

Упорство и настойчивость Пескова, который слишком часто стал возвращаться к теме повторной мобилизации, наталкивает меня на смешную мысль. А что если он таким образом пытается предупредить россиян? «Буду еще чаще говорить, что мобилизация не повторится. Тогда точно не поверят!». В любом случае в истории с мобилизацией россиянам стоит обратиться к коллективной памяти предков и взять на вооружение одну простую истину: если власть настойчиво нас в чем-то убеждает, значит все будет ровно наоборот.

Андрей Окунь, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».