Жители Слуцка стоят по часу в очередях на улице в пунктах выдачи Wildberries 7.12.2022, 17:18

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Wildberries изменил срок хранения прибывшего товара.

Одна из необычных примет этих дней для Слуцка — это не снег и нормальная зима, а очереди в пункты выдачи Wildberries. Очереди появились в конце ноября. Читатели присылали фотографии в редакцию «Кур’ера».

В начале зимы ситуация не изменилась. Так, 6 декабря в обеденное время журналист простояла 50 минут на улице. Были те, кто подъезжал на машине, занимал и потом уже ждал своей очереди внутри авто.

А внутри пункта выдачи всё просто завалено товарами — настолько много люди заказывают.

Сегодня утром, примерно в 10.15, на Комсомольской ситуация не сильно изменилась: на улице стояло не менее 10 человек.

Ранее стало известно, что Wildberries изменил срок хранения прибывшего товара до 7 дней. Раньше он составлял 14 дней. Нововведение действует с 5 декабря. По истечении 7 дней хранения товары с пункта выдачи (ПВЗ) отправят обратно на склад. Это сделано для того, чтобы разгрузить ПВЗ на время распродаж и предпраздничного ажиотажа.

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