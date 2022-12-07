Бойцы украинской Нацгвардии ликвидировали крылатую ракету РФ из пулемета и автоматов

Бойцы украинской Нацгвардии ликвидировали крылатую ракету РФ из пулемета и автоматов4
- 7.12.2022, 17:54
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Удачную операцию провели воины 27-ой Печерской бригады.
Украинские военные во время российского массированного обстрела в понедельник сбили крылатую ракету Х-101. Ракету удалось сбить из крупнокалиберного пулемета и автоматов, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.
Российскую ракету ликвидировали бойцы мобильной огневой группы гвардейцев 27 Печерской бригады.
«Поразить шедшую на низкой высоте ракету удалось с крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что огневые расчеты Нацгвардии созданы для противодействия ударам с воздуха, в том числе для уничтожения российских ракет и дронов-камикадзе.
«В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбивания воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан», — добавили в пресс-центре.