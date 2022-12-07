В четверг в Беларуси ожидается до +2 градусов 7.12.2022, 19:19

Будет облачно с прояснениями.

Метель и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 8 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем), местами слабая метель. Днем преимущественно по северной половине ожидается небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 6 градусов, а днем от минус 2 до плюс 2 градусов.

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