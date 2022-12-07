Минобороны Украины обратилось к мобилизованным из РФ 3 7.12.2022, 19:26

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HIMARS все равно, хороший оккупант или плохой.

Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter шуточное предсказание для российских оккупантов.

Обращаясь к россиянам, которых командиры призывают не критиковать власть и пугают мощными ракетными установками, находящимися на вооружении Украины, МО пишет, что для «злых HIMARS» оккупанты все одинаковые.

«Говорят, призывникам в России рассказывают страшилки: если ты будешь критиковать [президента РФ Владимира] Путина и не подчиняться своим командирам, за тобой ночью придут злые HIMARS. Правда в том, что HIMARS не отличает, хороший ты оккупант или плохой», – говорится в сообщении.

На картинке ракетный комплекс стилизован с отсылкой на Чеширского кота из произведения Люиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

HIMARS comes for every occupier.

They say that conscripts in russia are being told spooky stories: if you criticize putin and disobey your commanders, the evil HIMARS will come after you at night.

The truth is, HIMARS can’t tell whether an occupier is good or bad. pic.twitter.com/NPFgXKmY0D — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 7, 2022

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