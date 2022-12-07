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Минобороны Украины обратилось к мобилизованным из РФ

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  • 7.12.2022, 19:26
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Минобороны Украины обратилось к мобилизованным из РФ

HIMARS все равно, хороший оккупант или плохой.

Министерство обороны Украины опубликовало в Twitter шуточное предсказание для российских оккупантов.

Обращаясь к россиянам, которых командиры призывают не критиковать власть и пугают мощными ракетными установками, находящимися на вооружении Украины, МО пишет, что для «злых HIMARS» оккупанты все одинаковые.

«Говорят, призывникам в России рассказывают страшилки: если ты будешь критиковать [президента РФ Владимира] Путина и не подчиняться своим командирам, за тобой ночью придут злые HIMARS. Правда в том, что HIMARS не отличает, хороший ты оккупант или плохой», – говорится в сообщении.

На картинке ракетный комплекс стилизован с отсылкой на Чеширского кота из произведения Люиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

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