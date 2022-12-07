Илон Маск потерял статус самого богатого в мире человека 2 7.12.2022, 19:35

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Илон Маск

Кто его заменил.

Основатель Tesla и новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире. Это произошло после приобретения социальной сети микроблогов и продажи акций компании по производству электромобилей.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Маск принял решение начать продажу акций Tesla, чтобы профинансировать соглашение по Twitter на сумму 44 миллиарда долларов.

Теперь статус самого богатого человека в мире получил исполнительный директор материнской компании LVMH, принадлежащей бренду Louis Vuitton, Бернар Арно. Личное состояние бизнесмена и его семьи составляет 185,4 миллиарда долларов.

Капитал Маск сейчас оценивается в размере 185,3 млрд долларов.

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