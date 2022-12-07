Еврокомиссия объявила о девятом пакете санкций против России 2 7.12.2022, 21:11

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Что в него войдет.

Еврокомиссия объявила сегодня, 7 декабря, содержание девятого пакета санкций против России.

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ляйен отметила, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху, намеренно нацеливаясь на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, пытаясь парализовать страну в начале зимы.

«Те восемь пакетов санкций, которые мы ввели, уже сильно кусаются. И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций», - подчеркнула она.

По сообщению главы ЕК, пакет содержит следующие основные антироссийские санкции:

дополнен перечень подсанкционных лиц, куда дополнительно вошли почти 200 физических и юридических лиц. Среди них - российские вооруженные силы, а также отдельные офицеры и оборонно-промышленные предприятия, члены Государственной думы и Совета федерации, министры, губернаторы, политические партии и т. д. Этот список, по словам Ляйен, включает ключевые фигуры, задействованные в жестоких и умышленных ракетных ударах России по мирному населению, в похищении украинских детей в Россию и в хищении украинской сельскохозяйственной продукции;

внедрены санкции против трех дополнительных российских банков, включая полный запрет на транзакции Российского банка развития регионов;

введен новый экспортный контроль и ограничения, в частности относительно товаров двойного использования. Это предусматривает ключевые химические вещества, нервно-паралитические вещества, электронику и ИТ-компоненты, которые могут использоваться российской военной машиной;

перекрыт доступ России к любым дронам и беспилотным летательным аппаратам. То есть будет действовать запрет прямого экспорта двигателей для беспилотников в Россию и экспорт в любые третьи страны, например Иран, которые могут поставлять беспилотники в Россию;

введен запрет на вещание в эфире европейских телеканалов четырех дополнительных телеканалов и всех других платформ распространения российской пропаганды;

введены дальнейшие экономические меры против российского энергетического и горнодобывающего секторов, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

Кроме того, этот пакет дополняется полным запретом ЕС на импорт российской морской нефти, вступившей в силу на этой неделе, а также глобальным ограничением цен на нефть, согласованным G7.

«Международное сотрудничество против войны России никогда не было таким сильным. Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию платить за свою жестокость. Мы едины и тверды», - констатировала Урсула фон дер Ляйен.

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