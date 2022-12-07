Военный эксперт: Шойгу склонял Лукашенко к полной передачи войск Беларуси под руководство ВС РФ 7 7.12.2022, 21:51

5,852

Министр обороны РФ посетил Беларусь 3 декабря.

Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с Александром Лукашенко в Минске была посвящена двум вопросам.

Как рассказал УНИАН военный эксперт Роман Свитан, скорее всего, разговор касалася размещенных в Беларуси российских «Искандеров».

По мнению Свитана, Шойгу летал как минимум по двум вопросам: «Первое – ему надо была команда (разрешение) работать «Искандерами» со стороны Беларуси. Мы не видели ни одного пуска «Искандеров», которые расположены вдоль всей границы Украины и Беларуси. Лукашенко на это добра не дал. На сегодня мы не видели ни одного пуска «Искандеров».

Также Свитан считает, что Шойгу склонял Лукашенко к полной передачи войск Беларуси под руководство ВС РФ.

«Этот 15-тысячный корпус россияне хотят забрать у Лукашенко и перебросить на южный фронт. Но команду пока можеть дать только Лукашенко», - ответил эксперт.

Еще один вариант – это политическое поглощение Беларуси Россией: «Есть еще один вариант – это больше политическая задача по поглощению Беларуси, ее аннексии в качестве республики. Не союзного государства».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».