Европол задержал судно с более 4,6 тонн кокаина на борту 2 7.12.2022, 23:42

1,212

Стоимость изъятого груза – более €150 млн.

30 ноября бразильское судно, перевозившее более 4,6 тонн кокаина, было перехвачено французскими военно-морскими силами. Об этом 7 декабря сообщил Европол.

Корабль задержали в результате совместных разведывательных действий Европола, европейского Морского центра по перехвату наркотических веществ, а также властей Бразилии, Франции, Великобритании и США.

«Судно длиной 21 метр, направлявшееся в сторону Европы, было перехвачено в нейтральных водах у побережья Сьерра-Леоне. Считается, что стоимость незаконной поставки – более €150 млн», – заявили в пресс-службе.

В Европоле отметили, что ведется расследование по выявлению причастных преступных группировок по обе стороны Атлантического океана.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».