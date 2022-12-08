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Усик представил яркое промо боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

  • 8.12.2022, 2:03
Усик представил яркое промо боя с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Видео.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) на своем YouTube-канале опубликовал официальное промо возможного боя против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

В видео собраны яркие моменты прошлых боев обоих боксеров, а также их встреча на ринге. Видео заканчивается фразой «Сделаем это ради бокса».

Победитель боя Усик – Фьюри станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинский боксер уже владел этим титулом в тяжелом дивизионе.

Ожидается, что поединок состоится в первом квартале 2023 года. При этом стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

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