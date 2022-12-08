Генерал Ходжес об атаках дронов на авиабазы РФ: Это ускорит освобождение Крыма 8.12.2022, 10:41

Бен Ходжес

Российские войска не способны удержать полуостров.

Украина способна атаковать врагов на очень дальних дистанциях, а системы ПВО в стране-агрессоре далеко не так сильны, как считалось ранее.

Об этом говорится в материале радиостанции «Голос Америки» со ссылкой на американских и австралийских военных экспертов.

К такому выводу специалисты пришли, когда проанализировали взрывы на авиабазе «Энгельс» в Саратовской области и аэродроме «Дягилево» возле Рязани.

Если считать, что удары по российским военным базам наносились украинскими беспилотниками, то, считают эксперты, военный потенциал Украины позволяет атаковать русские базы во временно оккупированном полуострове Крым и освободить его в сжатые сроки.

«Если сейчас они способны поразить разные базы вокруг Крыма, например, авиабазу Севастополь и базу ВМС, то это значит, на мой взгляд, что российские силы не способны удержать Крым. В конце концов, очевидно, украинцы намерены освободить Крым до конца лета», – считает генерал и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

Другой эксперт, майор армии США в отставке Майк Лайонс говорит −удар по русской базе в Курске уже на второй день после атаки на Энгельс и Дягилево (если он действительно был совершен ВСУ) свидетельствует − Украина посылает сигнал о том, что у ВСУ есть возможность для настолько дерзких атак.

По словам Лайонса, эти атаки были очень точными, хотя «невероятно сложно попасть в цель на расстоянии 700 километров».

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