Глава Мингорисполкома грозится разобраться с «тунеядцами»10
- 8.12.2022, 18:36
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Якобы минчане не хотят работать.
По мнению главы Мингорисполкома Владимира Кухарева, деятельность «тунеядских комиссий» надо пересмотреть. Чиновник заявил, что «они должны работать с людьми, а не для отчетности».
«В столице свыше 25 000 вакансий, но не все неработающие минчане спешат трудоустроиться», — сказал Кухарев.
Особую обеспокоенность у чиновников вызывают «длительно неработающие граждане». В Мингорисполкоме грозятся «дойти до каждого».
Сайт Charter97.org писал, что чиновники с 1 декабря ввели очередное изменение для «тунеядцев» — тех, кого они считают не занятыми в экономике. Новшество касается способов, как белорусы могут узнать, включили ли их в базу «иждивенцев»