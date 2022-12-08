Глава Мингорисполкома грозится разобраться с «тунеядцами» 10 8.12.2022, 18:36

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Якобы минчане не хотят работать.

По мнению главы Мингорисполкома Владимира Кухарева, деятельность «тунеядских комиссий» надо пересмотреть. Чиновник заявил, что «они должны работать с людьми, а не для отчетности».

«В столице свыше 25 000 вакансий, но не все неработающие минчане спешат трудоустроиться», — сказал Кухарев.

Особую обеспокоенность у чиновников вызывают «длительно неработающие граждане». В Мингорисполкоме грозятся «дойти до каждого».

Сайт Charter97.org писал, что чиновники с 1 декабря ввели очередное изменение для «тунеядцев» — тех, кого они считают не занятыми в экономике. Новшество касается способов, как белорусы могут узнать, включили ли их в базу «иждивенцев»

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