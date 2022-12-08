Cотрудник Atlantic Council представил правовой механизм обеспечения выплаты Россией репараций 3 8.12.2022, 19:38

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Уже есть правовой прецедент ареста и использования всех государственных и частных активов страны-агрессора.

Внештатный старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Алан Райли презентовал правовой механизм обеспечения выплаты Россией таких компенсаций и репараций. Об этом сообщает агентство Guildhall, в котором прошла презентация.

Райли напомнил, что сейчас стоит вопрос правового механизма идентификации, замораживания, ареста и передачи Украине российских активов для обеспечения выплаты всех необходимых компенсаций и репараций. В качестве примера правого прецедента такого процесса он привел Парижское соглашение о репарациях 1949 года, предусматривающее арест и использование всех государственных и частных активов Рейха.

Аналитик отметил, что согласно нормам международного публичного права, для задействования данного правого механизма нет необходимости получения согласия РФ на такие выплаты, как и нет необходимости полного военного поражения и оккупации российской территории.

«На основании международного права и опираясь на резолюцию Генассамблеи ООН, Украина предложит всем поддерживающим ее государствам заключить следующий документ: Международное соглашение о репарациях (IAR). Положения соглашения предусматривают согласие государства-подписантов, опираясь на упомянутые правовые положения выявить, заморозить и конфисковать российские активы, которые затем будут переданы в компенсационный фонд. На основании соглашения IAR будет создан как сам компенсационный фонд так и компенсационная комиссия для рассмотрения претензий», – рассказал эксперт.

Райли подчеркнул, что компенсационная комиссия будет исключительно оценивать претензии заявителей, т.е. ответственность Москвы уже установлена и вопросами, на которые еще предстоит ответить компенсационной комиссии, являются только доказательства ущерба и размер претензии.

По словам Райли, активы, подлежащие аресту, будут включать в себя все государственные, такие как активы Центрального банка России, «Газпрома», «Роснефти», находящиеся на Западе. Также, использованию подлежат и частные активы, относительно которых будет установлена их связь с государством РФ. Еще одним источником поступлений в компенсационный фонд, по словам Райли, будут сборы за экспорт российской нефти и газа.

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