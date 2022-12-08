В нескольких квартирах под Горками «поплыл» ремонт 1 8.12.2022, 21:09

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Из-за растаявших сосулек.

Жители трехэтажки в агрогородке Маслаки Горецкого района жалуются на сосульки, подпортившие им жизнь: недавно они начали таять, да так, что залили отремонтированные квартиры на нескольких этажах. Неоднократные обращения к коммунальникам с просьбой сбить сосульки не имели успеха — лишь после угрозы позвонить в вышестоящие инстанции лед с крыши наконец убрали, причем сразу во всем агрогородке, пишет horki.info.

Злополучные сосульки выросли на крыше одной из трехэтажек на улице Ленина в Маслаках. Несколько дней назад они начали интенсивно таять, вода текла по стене и промочила ее так, что пострадали квартиры на первом, втором и третьем этажах.

Во всех квартирах ранее был сделан ремонт. Теперь их хозяевам надо как минимум менять обои.

— У нас никогда такого не было. Дом отремонтировали, утеплили, все было нормально. Но вот теперь из-за этого «наводнения» нам надо просушивать квартиры и, получается, опять их ремонтировать, — рассказала жительница дома.

В ее жилье намокли не только обои. В комнате хранились и стройматериалы, которые остались от ремонта: шесть мешков штукатурки, три мешка наливного пола, два мешка клея. Они напитались влагой, и теперь у них одна дорога — в мусорный контейнер.

В день «потопа» женщина обратилась в службу 115. Ей пообещали, что меры будут приняты — коммунальные службы снимут сосульки, но никто так и не приехал. На следующий день она позвонила опять. Оператор уточнила, что сосульки в Маслаках должны ликвидировать в период с 12 по 16 декабря.

И только после того, как жители дома сказали, что будут обращаться в вышестоящие инстанции и на «горячие линии», рабочие приехали и убрали лед с крыши. И не только в этом доме, а везде, где он был в агрогородке.

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