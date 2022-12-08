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Невзоров: Байден и западные спецслужбы могли бы решить вопрос с Путиным за пять-семь часов

  • Александр Невзоров
  • 8.12.2022, 21:35
  • 1,700
Невзоров: Байден и западные спецслужбы могли бы решить вопрос с Путиным за пять-семь часов
Александр Невзоров

Но ему решили доверить разрушение России, поэтому он еще жив.

Путин – к сожалению, не цель номер один.

Конечно, Байден, Америка и некоторые спецслужбы Израиля и Европы могли бы решить вопрос с Путиным за пять – семь часов. И все. Была бы выведена из игры основная фигура, и война бы закончилась.

Но они, как я думаю, не хотят этого делать. Потому что никто, кроме Путина, не способен довести Россию до окончательного краха. До окончательного рассыпания.

Это избавит их от необходимости применять пусть и конвенциональное, но все-таки какое-то серьезное оружие. Путин все сделает сам. Он настолько бездарен, настолько неспособен предвидеть последствия своих поступков, что разрушение России решили доверить ему. Поэтому он еще жив.

Хотя, конечно, бен Ладен по сравнению с Путиным – это скромная маленькая девочка с розовыми бантами.

Александр Невзоров, «Гордон»

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