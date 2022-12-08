За оскорбление Лукашенко в Беларуси будут судить гражданина Латвии 1 8.12.2022, 22:16

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Процесс начнется 14 декабря в Минском городском суде.

В Минске будут судить гражданина Латвии Дмитрийса Михайловса. Это следует из расписания на сайте суда. Ранее его включили в «террористический список» КГБ.

Процесс начнется 14 декабря в Минском городском суде.

Судить гражданина Латвии будут по пяти пунктам обвинения:

ч. 3 ст. 361 (Призывы к мерам ограничительного характера (санкциям), иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь);

ст. 369 — (Оскорбление представителя власти);

ч. 2 ст. 130 — (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни);

ч. 1 ст. 368 — (Оскорбление президента Республики Беларусь);

ч. 2 ст. 368 — (Оскорбление президента Республики Беларусь).

В октябре Дмитрийс Михайловс был включен в «террористический список» КГБ. Там было указано, что он проходит обвиняемым по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси. Там также было указано, что гражданин Латвии был временно зарегистрирован в Минской области.

Напомним, летом в МИД Латвии призвали сограждан не посещать Беларусь.

«В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Его телефон проверили и властям не понравились сообщения, осуждающие режим Лукашенко. Его поместили под стражу, — сообщила парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевича. — Когда сотрудники консульства быстро прибыли на встречу с задержанным, то его уже не застали, поскольку его на месяц поместили в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз».

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