Завербованным в ЧВК российским заключенным показывали видео убийства дезертиров 8.12.2022, 22:21

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Дезертирам стреляли в затылок.

Завербованным в «ЧВК Вагнер» российским заключенным показывают видео расстрела дезертиров. Об этом сообщает ВВС ссылкой на источники в колониях.

Собеседник журналистов в одной из российских колоний заявил, что заключенных, которые согласились вступить в ряды «ЧВК Вагнер», заводили в специальную комнату. Там им на планшете показывали казни бойцов, которые якобы дезертировали с поля боя. «Он там говорит - я, такой-то, предатель и петушара, бросил своих товарищей на передовой - и дальше в затылок ему стреляют». - рассказал об увиденном на видеозаписи собеседник ВВС, который завербовался в ЧВК.

Само видео журналисты не смогли найти и ознакомиться, но заключенный из другой российской колонии, незнакомый с предыдущим собеседником ВВС, сообщил, что ему также показывали запись казни. Он уточнил, что в его колонии заключенным демонстрировали видео с повешением человека.

Собеседники ВВС близкие к «ЧВК Вагнер» рассказали журналистам, что знают минимум о трех подобных убийствах. ВВС не удалось найти подтверждения их словам. Один из собеседников журналистов уточнил, что видеозаписи с казнями существовали и до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Сотрудник одной из российских колоний в разговоре с ВВС заявил, что к ним в учреждение вербовщики «ЧВК Вагнер» приезжали уже дважды. По его словам, на территории колонии они «чувствовали себя совершенно свободно» и общались только с руководством.

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