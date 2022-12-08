Казахстанский бизнесмен – послу РФ: Кто ты такой, чтобы нам диктовать? 8.12.2022, 23:21

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Арман Шураев

Арман Шураев отреагировал на скандальное обвинение посла РФ в «русофобии».

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу РФ Алексею Бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.

Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».

Шураев предупредил российского политика, что попытка РФ напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для России.

«Слушай, проводилка у тебя сломалась, Бородавкин, и у твоего патрона Путина. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших мобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, Бородавкин!» – высказался Шураев.

Он напомнил дипломату о сотнях заявлений российских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.

«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия – все, чего вы добились своими дебильными действиями. Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды! Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.

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