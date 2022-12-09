В «Марше за свободу» в августе 2020 года участвовало до миллиона белорусов 9.12.2022, 1:03

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И это только в одном Минске.

Организация «Киберпартизаны» заявила, что получила доступ к документам Роскомнадзора, и опубликовала отчет структуры о событиях в Беларуси в период и после президентских выборов 2020 года.

Количество участников «Марша за свободу» 16 августа 2020 года в документе оценивают от 500 тысяч до 1 млн человек.

Автор (или авторы) документа указывает, что весь период правления Лукашенко сопровождался протестами, начиная с изменения им в первый раз Конституции в 1995 году. Ключевую роль в повторяющихся народных волнениях «имел социально-экономический фактор: довольно низкий уровень жизни граждан, отсутствие роста доходов граждан». На том, что протест в 2020 году достиг таких масштабов, сказалось образование «широкой прослойки среднего класса выходцев из IT-сектора», а также то, что в Беларуси выросло общество, имеющее убеждения, «не совместимые со взглядами, исповедуемыми белорусской политической элитой».

В документе указано, что выбирая силовой метод подавления протестов, Лукашенко «не учел ни бесконечной экономической стагнации в собственной стране, ни усталости населения от его правления в абсолютно зачищенном политическом пространстве».

События 2020 года привели к тому, что белорусское руководство стало недоговороспособным для стран Запада.

Автор уделяет немало внимания политике, которую много лет проводил Александр Лукашенко. Он называет выстроенную в Беларуси экономическую модель нежизнеспособной и зависимой от внешних акторов. «Стратегия „маневрирования“ между крупнейшими политическими игроками мира также провалилась. Игнорирование внутренних проблем, оторванность элит от населения в конечном счете приводят к конфликту, даже в условиях почти полной зачистки политического пространства, как и показал данный кейс», — говорится в отчете.

Одной из главных предпосылок масштабных протестов 2020 года в отчете называют несовершенство и противоречивость системы государственного управления в Беларуси. «Широкие властные полномочия Лукашенко, бездумная полная зачистка политического поля, не дававшая населению даже иллюзии свободы выбора, с одновременным отсутствием реформ, направленных на улучшение благосостояния белорусов, стали основными факторами роста протестных настроений среди населения», — говорится в документе.

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