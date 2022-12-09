В лесах Дублина впервые обнаружили «прадедушку» пива 9.12.2022, 9:30

Теперь ученые хотят создать новый сорт популярного напитка.

Ирландию сейчас по праву можно назвать родиной пива, ведь в лесах Дублина впервые обнаружили неуловимого ранее предка дрожжей, которые используют для производства пива, пишет Daily Mail.

Saccharomyces eubayanus является малоизвестным видом дрожжей, от которого произошли дрожжи, используемые сегодня для производства лагера. Отметим, что ранее их уже обнаруживали в Патагонских Андах еще в 2011 году, однако сегодня исследователям впервые удалось обнаружить этот древний и редкий вид в дикой природе Европы — Дублинском лесу.

Новое исследование проводилось учеными из Школы биомолекулярных и биомедицинских наук Университетского колледжа Дублинского института Конвея. По словам ведущего автора исследования Джеральдина Батлера, ученые рады наткнуться на столь редкий экземпляр прямо у своего порога.

По словам Батлера, они с коллегами намерены найти коммерческих партнеров и сварить пиво из этих «материнских» дрожжей, чтобы узнать каковы они на вкус. Возможно исследователям удастся создать новые вкусовые характеристики, которые ранее не удавались никому.

Отметим, что все сорта пива по определению делятся всего на два типа в зависимости от типа дрожжей, который используется для их производства — эли и лагеры. Лагеры производят при помощи дрожжей низового брожения при низких температурах, а для производства эля используют дрожжи верхового брожения при более высоких температурах.

До средневековья в пивоварении, как правило, использовали дрожжи Saccharomyces cerevisiae, подходящие для производства эля. Этот вид дрожжей используется и по сей день для производства эля, вина, виски, хлеба и множества других продуктов.

Для производства лагера используют дрожжи Saccharomyces pastorianus, которые являются гибридом двух родительских дрожжей, одним из которых является старый элевый вид дрожжей Saccharomyces eubayanus.

Исследователи то и дело обнаруживали эти «материнские» дрожжи в Южной и Северной Америке, Китае, Тибете и новой Зеландии, но лишь сейчас им впервые удалось обнаружить их в Европе.

Оба образца были найдены на территории кампуса в Белфилде в 17 метрах друг от друга. В ходе исследований ученые обнаружили, что S. Eubayanus плохо растут при температуре 30 °C и выше, однако при более низких температурах наоборот растут хорошо — от 13 °C. К слову, с элевыми дрожжами все обстоит с точностью до наоборот.

Ученые полагают, что этот вид дрожжей первоначально возник в Патагонии, а затем колонизировал весь мир. Исследователи полагают, что именно там дрожжи адаптировались к низким температурам, прежде чем распространиться по другим территориям.

К слову, в 2017 году Heineken уже произвела три сорта пива с тремя разными источниками S. Eubayanus, один из них вышел ограниченным выпуском и назывался в честь координаты широты букового леса в Патагонии, где и были собраны дрожжи. Известно, что тот сорт пива отличался пряными нотками и был уравновешен тонкими оттенками фруктов.

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