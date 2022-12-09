Белорусы - главе Мингорисполкома: Пойдешь вслед за российским военным кораблем 11 9.12.2022, 12:37

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Тунеядцы заседают в горисполкоме и райисполкомах.

Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев собрался разбираться с «тунеядцами». Он заявил, что «в столице свыше 25 000 вакансий, но не все неработающие минчане спешат трудоустроиться».

Особую обеспокоенность у лукашистов вызывают «длительно неработающие граждане». В Мингорисполкоме грозятся «дойти до каждого». Читатели сайта Charter97.org очень резко отреагировали на угрозы Кухарева:

- Пойдешь вслед за российским военным кораблем.

- 25 тысяч вакансий - это фикция. Ты еще попробуй туда устройся. На самом деле, половина работников на предприятиях не нужна, потому как экономики нет и все идет на склады.

- На мой взгляд, основные тунеядцы в Минске как-раз и заседают в горисполкоме и райисполкомах. Вот интересно, какое количество бездельников сидит в этих заведениях? К примеру, у нас в Эдмонтоне в городе с населением в 1 миллион жителей и по площади почти в 2 раза больше Минска (Минск 348.8 кв/км, а Едмонтон 684.4 кв/км) управление города состоит из мэра и 12-ти советников. Все должности выборные, выборы раз в 4 года. Да и персональных водителей и госмашин у них тоже нет и все работает. Так что, прежде всего с себя начинайте, граждане исполкомовские тунеядцы и бездельники.

- Забыли уточнить, что не хотят бесплатно работать.

- Так проживи на зарплату этих вакансий в 500-700 рублей в Минске. Покажи людям публичный пример!

- Пусть застрелится и на одного тунеядца станет меньше.

- Во всем мире неработающим либо пытаются как-то помогать и только у нас безработные должны платить за то, что не заработали себе то, чем, собственно, платить. Даже не хочу особых трибуналов и люстраций для них - всех в утиль сразу бы.

- Главные тунеядцы - лукашисты и ябатьки.

- Начните сами уже работать! Люди как могут так и крутятся, а вам бы денег побольше с них содрать и контролировать каждую заработанную копейку. Фиг вам. Давно закрыл ИП и прекрасно работаю без налогов. Надеюсь так многие поступили в это нелегкое время. Жыве Беларусь! Слава Украине! Ждем в гости полк Калиновского!

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