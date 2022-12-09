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Завтра в Варшаве пройдет святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке

  • 9.12.2022, 13:34
Завтра в Варшаве пройдет святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке

Начало — в 13.00 в костеле святого Александра на площади Трех Крестов.

В костеле святого Александра на площади Трех Крестов в Варшаве, в субботу, 10 декабря, в 13 часов состоится святая месса по случаю Дня помощи костелу на Востоке, которую возглавит кардинал Казимир Ныч. На нее также будут приглашены польские священники, которые в разные годы работали в Беларуси. На торжествах будет присутствовать посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

После литургии состоится концерт.

Сайт Charter97.org публикует программу мероприятия:

- Вокальный кружок «Гаевки» от Школы белорусской традиционной культуры в Варшаве под руководством Елизаветы Реут.

- Дуэт ZnakStop, который был вынужден уехать из Беларуси и сейчас продолжает свою деятельность в Польше. Ранее известный как Laudans.

- Хор Concordia из Минска, сейчас действует в Варшаве. Исполняет произведения современных белорусских композиторов. Глава хора - Галина Казимировская.

Ведущий программы - Витовт Сивчик, ведущий телеканала «Белсат».

В завершение в доме приходском состоится сладкое угощение для всех.

Организаторы отмечают, что это историческое событие для белорусской католической общины, поэтому стоит принять участие во встрече.

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