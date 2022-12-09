«Наши отцы жилы рвали, а теперь нас просто снесут?» 1 9.12.2022, 15:18

2,184

Жители приговоренных домов на Орловке в Минске вызвали лукашистов на ковер.

Снос частного сектора, учитывая количество усадеб в столице − одна из самых жарких тем для Минска. И если проектировщики рассматривают тот или иной участок с точки зрения градостроительной ценности, то для собственника дом, выстроенный собственными руками, всегда имеет наивысший ценник. Очередное собрание на болезненную тему вчера прошло в Центральном районе. В центре внимания — снос в окрестностях улицы Орловской. Realt побывал на встрече чиновников и местных жителей.

«А вы спросили, люди хотят вообще отсюда переезжать?»

О сносе частных домов в районе Орловки говорят еще с 80-х. А в 2018 году тут прошло одно их самых громких общественных обсуждений, на котором объявили о «приговоре» для почти 400 домов. Первую линию усадеб, к слову, тогда обещали снести до 2022 года — получается, не успели.

О второй волне сноса (в глубине усадебного массива) стало известно только этим летом. В июне жителям представили градостроительный проект детального планирования территорий в границах улиц Щедрина, Нововиленской, Пригородной, Гая и переулка Червякова. Презентацию тогда не провели, ограничившись информацией на сайте, однако жителей такой подход не устроил. Собственники домов в районе Орловки стали писать письма в различные инстанции, в том числе и в администрацию Лукашенко. В итоге, встречу с жителями все же организовали — хоть и через несколько месяцев после проведения самого общественного обсуждения.

Вечером буднего дня зал средней школы № 104 оказался переполнен. В помещение даже пришлось нести дополнительные стулья, но многие слушатели так и остались стоять вдоль стен.

Перед жителями по очереди выступили глава администрации Центрального района Минска Николай Поляков, председатель Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, главный архитектор проектов УП «Минскградо» Ирина Обухович, начальник отдела подготовки строительства и проектных работ «Гордорстрой» Татьяна Рощина, главный инженер УКС Центрального района Виталий Грещик.

Собравшимся вновь представили проект детального планирования для территории площадью 109 га. Рассказали о том, какие объекты тут могут появиться и какие придется снести.

Надо отметить, что выступление почти каждого спикера прерывалось эмоциональными репликами из зала. Люди требовали объявить мораторий на снос частного сектора до 2050 года и вообще не тратить время на какие-либо проекты и обсуждения.

− Вы делали опрос, люди хотят вообще отсюда переезжать? Никакого опроса и информирования об обсуждении не было! Посмотрите на наш зал, тут же много пожилых людей, они же не должны каждый день смотреть ваши сайты.

− План разделен на два планировочных образования, − говорит Главный архитектор проектов УП «Минскградо» Ирина Обухович, − В границах первого планировочного образования намечена прокладка новой городской магистрали. Новая трассировка будет формироваться от Долгиновского тракта, от улицы Пригородной до Щедрина и выйдет на Старовиленский тракт.

− А куда пойдет транспорт по новой дороге? Опять на Орловку, в центр?, — спросили из зала.

− По новой дороге транспорт пойдет из строящегося жилого района «Северный берег» в город. Улица Орловская будет расширяться. В ближайшие годы будет трансформироваться участок от Орловской до Щедрина, и в рамках реализации этого проекта будет расширяться сама улица. Тут будет строиться большая многоуровневая развязка. К тому же, по Орловской в перспективе пройдет четвертая линия метрополитена.

Наибольшей трансформации, согласно планам градостроителей, подвергнется участок от Долгиновского тракта до Нововиленской. На этой территории предполагается снос усадебной застройки и строительство многоквартирных домов.

− Эта территория представляет высокую градостроительную ценность, все решения предусмотрены Генеральным планом развития города и носят стратегический характер, − говорит Ирина Обухович, − Преобразования намечены до 2030 года. В первую очередь, жилье тут будет строиться для нуждающихся минчан — многодетных семей и других категорий.

− А почему мы должны отдать многодетным свои дома?, − снова выкрикнули из зала. Ответа не последовало.

Что изменят?

Квартал № 1

До 2030 года предлагается трансформировать усадебную застройку в границах ул. Пригородной — Нововиленской — Новаторской — Старовиленского тракта — Щедрина — Долгиновского тракта — Проектируемой № 4. Там хотят возвести многоэтажные дома, а также парковочные места. На Пригородной и Проектируемой № 3 намерены построить объекты общественного назначения. Под снос планируют отправить котельную и некоторые производственные здания. На их месте предлагается развить улично-дорожную сеть с последующим озеленением. На участке, где располагаются боксовые гаражи, хотят возвести многоуровневые гаражи-стоянки.

Квартал № 2

Его предлагается осваивать в 2 этапа: первый — до 2025-го, второй — до 2030-го.

В ближайшие 3 года планируется видоизменить территорию в границах ул. Пригородной — Долгиновского тракта — Новаторской — Мозырской — Земледельческой. Там хотят разместить кварталы низкоплотной многоквартирной жилой застройки, учреждение детского дошкольного образования, стоянки, многофункциональные общественные центры. На улице Гая возведут жилой дом малой этажности, а на пересечении Сморговского тракта и одноименного проезда − многоэтажку.

По проекту жилой фонд территории составит 355 тысяч «квадратов»: из них 234 тысячи составит - многоквартирный, 121 тысячу квадратных метров — усадебный. Ожидается, что тут будут жить более 12 тысяч человек.

«Если вы человека отсюда убираете — то сделайте это достойно»

Некоторые собравшиеся в зале жители стали интересоваться школами и поликлиниками, но другие их перебили: нам ведь тут все равно не жить, нас снесут, так какая разница.

− Сейчас город старается делать так, чтобы жители сносимого фонда, если у них есть такое желание, оставались в том же районе. Людям будут предлагать квартиры в строящихся домах, − отметила Ирина Обухович.

− Нас не интересует ни многоэтажки, ни соседние улицы, нас интересуют наши дома, в которых мы выросли. Это наша территория, и мы за нее держимся, − эмоционально заметили с первых рядов.

Начальник отдела подготовки строительства и проектных работ «Гордорстрой» Татьяна Рощина подробно рассказала о новой дороге, которая должна соединить «Северный берег» и центр города. Она подчеркнула, что это — предпроектные границы.

− Мы находимся в начале пути. При выделении финансирования в 2023 году предприятие продолжит проектирование объекта. Как только мы согласуем все материалы, тогда «Белгипрозем» начнет подготавливать материалы для акта выбора земельного участка. Представитель этой организации обойдет все дома, известит каждого собственника, оценит жилье и подсчитает размер убытков.

Главный инженер УКС Центрального района Виталий Грещик остановился на ближайших планах организации.

− Мы являемся заказчиками по жилой застройке в границах улиц Орловской, Щедрина, Гая и Нововиленской. На сегодняшний момент разработана предпроектная документация. Так как участок очень большой, он разбит на 5 очередей. Сейчас идет реализация имущественных прав жителей 5-й очереди. Это — 1,2 и 3-й переулки Щедрина.

− У нас каждое поколение строит свое жилье. Кто у нас живет в дедовском доме? Да, никто. Наши отцы рвали жилы, вот эти дома строили, а теперь что? Все снесут? Мы сами сюда тянули газ, проводили воду. Но если вы человека отсюда убираете — то сделайте это достойно. Такие же условия ему предоставьте, а пока фактически происходит грабеж, − возмутился мужчина из зала.

Представитель УКСа отметил, что снос и отселение домов ближе к улице Орловской может начаться уже в конце 2023 года. Как только хотя бы часть территории будет расчищена, на ней построят первый многоквартирный жилой дом, в который можно будет отселить людей из сносимого жилья. Учитывая, что все это − процесс не быстрый, его сроки определены до 2030 года.

Надо отметить, что некоторые из собравшихся были не против сноса, однако хотели знать его конкретные сроки. Так, одна пожилая женщина рассказала, что живет непосредственно на Орловской. Когда-то при расширении дороги, от ее участка отрезали 2 сотки. Теперь транспорт едет буквально рядом с кроватью, а в окна ночью нередко стучат случайные прохожие.

Впрочем, большая часть аудитории настаивала на сохранении усадебной застройки. Люди говорили о том, что готовы учесть пожелания города, реконструировать свои дома в соответствии с планом, но главное — остаться на своей земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».