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Как ВКЛ играло судьбой Московии

  • 9.12.2022, 17:31
Как ВКЛ играло судьбой Московии

История бескровной победы великого князя Витовта.

В конце XIV века судьба Московского княжества находилась на весах истории. Начинается новая эпоха. В московском княжестве умирает великий князь Дмитрий, известный по прозвищу Донской. Власть переходит к Василию, сыну Дмитрия, но только хан Тохтамыш, хозяин московского улуса, мог утвердить его полномочия, пишет «Литвин».

Ослабление власти великого князя в Москве могло быть на руку князю Витовту. Литвинам уже удалось добиться немалых успехов в расширении территории Великого княжества Литовского на востоке. Смену власти на московском престоле можно было легко использовать для укрепления влияния Литвинской державы. Благо у Витовта сложились неплохие отношения с ханом Тохтамышем, по-прежнему державшем контроль над Москвой.

Однако в татарских улусах было неспокойно. Хан Тохтамыш ввязался в жестокую борьбу с самим Тамерланом, предпринимал набеги в Среднюю Азию. Тамерлан пытался обуздать ханов Золотой Орды. В конце концов участь Тохтамыша оказалась незавидной. Его войска потерпели поражение и полчища эмира Тимура преследовали татар вплоть до русских земель. В августе 1395 года войска Тимура в погоне за Тохтамышем вышли даже к Рязанскому княжеству, едва не атаковав Москву.

Витовт послал свои полки для отражения армии Тамерлана. Но внезапно враг ушел в Азию, так и не ударив по Московским уделам. Тохтамыш мог поднять голову и привести в порядок свои тумены. Но жить ему оставалось недолго.

В 1406 году он погибает на Иртыше в битве со своим противником Шадибеком.

К этому времени Витовт продолжал укреплять свои позиции на востоке. А в 1399 году, поддерживая Тохтамыша, он даже атаковал на реке Ворскле его противника эмира Тимур Кутлуга, от которого и потерпел страшный разгром. В 1401 году это поражение отозвалось утратой Смоленской земли, а в 1401 году пришлось заключить Виленско-Радомские договоры, которые закрепляли сюзеренитет Польши по отношению к Литве, предусмотренный Кревским актом.

Начатая Витовтом война 1405 года против Псковской республики повлекла военные действия против московского князя Василия. В 1406 году московиты объявили войну литвинам, которая так не привела к генеральной битве.

После короткого перемирия Витовт решил нанести удар по Москве. Его планы стали известны князю Василию. В 1408 году на службу к Василию литовского перешел князь Свидригайло, который мечтал взять власть в Литве. Заинтересованный в разгроме Витовта Свидригайло убеждал Василия не заключать с литвинами мира.

Противники встретились на берегах реки Угры. Водная преграда остановила враждующие стороны. Почувствовав, что противостояние будет длительным, армии занялись строительством оборонительных сооружений.

Василий и Витовт не решались приступать к открытому столкновению Не зная истинной силы противника, они проявляли предельную осторожность и основное внимание уделяли разведывательным маневрам, стараясь обнаружить друг у друга все скрытые людские резервы и припрятанные пушки. Конница обеих сторон наносила легкие удары, а пешие лучники вели обстрел. Ночами разведчики обеих сторон следили за противником.

Финал противоборства, оказавшегося в состоянии застоя, назревал. Представители князей неоднократно принимали попытки решить конфликт мирным путем. И в конечном итоге победу одержала дипломатия. Результат переговоров, похоже, устроил всех. Текст соглашения наутро зачитал глашатай с русского берега.

Главным результатом переговоров стало заключение мира между двумя княжествами. Несколько городов, ранее взятых нашими предками, отошли Москве, а река Угра с тех пор стала считаться границей между помирившимися сторонами. Через семьдесят два года на этом рубеже армия Московского княжества встретится с татарским войско. С этого нового противостояния, согласно официальной российской истории, и завершится татаро-монгольское иго на Руси.

Московский князь Василий I по Угорскому договору согласился прекратить помощь беглому князю Свидригайло. ВКЛ получало Смоленскую землю и Верховские княжества. Стояние на Угре 1408 года стало большой и сравнительно бескровной победой князя Витовта, поскольку Литовское княжество смогло усилить влиянием на Новогород и Псков. Это значительно облегчило сбор сил для борьбы с тевтонцами в преддверии Грюнвальдской битвы 1410 года.

О возросшем влиянии Витовта в Москве свидетельствовал и тот факт, что после смерти Василия I в 1425 году великий князь литовский стал опекать его малолетнего сына Василия II (дочь Витовта Софья была женой Василия I).

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