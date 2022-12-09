ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области 9.12.2022, 20:04

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку (Луганская область) были доставлены до 50 раненых наемников из частной военной кампании.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, обстреливает позиции украинских войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.

На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометный обстрел подвергся населенному пункту Ходыно Сумской области.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердичев, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

В Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты оказали огневое влияние по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области рядом с линией столкновения. Вновь артиллерийские обстрелы подверглись Херсону и его окрестностям, пострадали мирные граждане.

Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании.

Вместе с тем, в отдельных регионах российской федерации продолжаются меры по мобилизации. Так, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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