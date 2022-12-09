Когда ВСУ освободят Луганщину: прогноз 9.12.2022, 23:22

2,668

В ближайшее время Генштаб ВСУ порадует хорошими новостями.

Ситуация в Луганской области на Донбассе, где жители начинают верить в Украину, кардинально отличается по двум направлениям и если брать Донецкое направление, знаменитый населенный пункт Белогоровка, то там ВСУ держат оборону.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ежедневно украинские защитники отражают огромное количество атак со стороны российских войск, их постоянно обстреливают из всей ствольной артиллерии, также работает вражеская авиация. «Но населенный пункт держат», - отметил Гайдай.

Что касается направления со стороны Харьковской области, в районе Сватово и Кременной, то там у ВСУ позиции гораздо лучше и они понемногу продвигаются вперед, хотя и очень тяжело.

«Единственное, что россияне успели туда подтянуть большое количество техники и личного состава. Там свежемобилизованные, зеки, кадыровцы, регулярные войска и боевые части тех десантников, которые переброшены с Херсонского направления», - рассказал глава военной администрации, предупредив, не надо ждать стремительной операции как в Харькове, потому что эффекта неожиданности уже нет.

В то же время он высказал уверенность, что в ближайшее время Генштаб порадует украинцев хорошими новостями.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай считает, что эта зима будет ключевой в решении вопроса освобождения территорий на Луганском направлении.

«Надеюсь, что в конце зимы наши войска смогут выйти как минимум на границы 24 февраля 2022 года. А дальше мы не планируем останавливаться, потому что нужно освобождать все территории, которые сейчас временно оккупированы», - рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».