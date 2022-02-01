Какие комнаты в квартирах продаются в районных центрах Беларуси 1.02.2022, 19:45

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Дешево, но стоит ли своих денег?

Цены, разумеется, куда ниже столичных — иногда за такие деньги не купишь и свежей машины, пишет zerkalo.io.

Новополоцк. С косметическим ремонтом и мебелью

Комната в малосемейке продается в Новополоцке за 17 864 рубля или 7 тыс. долларов. Она расположена на втором этаже кирпичной пятиэтажки. Площадь жилья — 12.5 м². Санузел раздельный и находится в общем пользовании жильцов, также как и восьмиметровая кухня.

Отмечено, что в комнате сделан косметический ремонт, есть мебель. Окна выходят на улицу.

Пружаны. Свой уголок в общаге

В общежитии в Пружанах продают отремонтированную комнату площадью почти 17 м². За жилье просят 9 тыс. рублей или 3 527 долларов. Коридор и санузел находятся в общем владении с соседями, а вот про кухню ничего не сказано.

Светлогорск. С хорошими полами, совладельцы — далеко

В Светлогорске выставлена на продажу одна комната (а точнее — ½ доли) в трехкомнатной квартире, которая расположена на третьем этаже пятиэтажной панельки, построенной почти 60 лет назад. Стоимость недвижимости 11 484 рубля или 4 500 долларов. Кухня в квартире небольшая — 5,8 м²; совмещенный санузел, есть балкон.

В объявлении отмечено, что квартира светлая, теплая, окна выходят на южную сторону. Имеется лоджия. Как преимущество отмечен деревянный пол — он делался мастером вручную, «отлично сохранился, не скрипит». Тем не менее квартира требует ремонта, а потому продавец сообщил, что цена очень снижена.

Барановичи. Без ремонта, с маленькой кухней

В Барановичах за 15 312 рублей или 6 тыс. долларов продают комнату чуть больше 16 м² в двухкомнатной квартире. Жилье расположено на втором этаже панельной пятиэтажки.

Кухня в квартире небольшая — 6 м²; есть совмещенный санузел, балкон. Жилье требует ремонта, но сам дом после капремонта, во время которого фасад утеплили и покрасили.

Орша. На первом этаже, зато с подвалом

В Орше за 15 312 рублей или 6 тыс. долларов (без торга) продается 13-метровая комната в двухкомнатной квартире. Жилье находится на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома.

В комнате есть балкон и подвал — судя по фото, вход в него именно с лоджии.

Быхов. С телевизором и стиральной машиной

В Быхове за 10 974 рубля или 4 300 долларов (с торгом и разными предложениями) продается маленькая комната (всего 10 м²) с балконом в трехкомнатной квартире в панельной пятиэтажке на третьем этаже. Сделан косметический ремонт; есть мебель, стиральная машина, телевизор.

Отмечено, что все совладельцы проживают в других городах.

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