Большой секрет бункерного типа 1 Владимир Халип

14.02.2022, 14:15

10,078

А все-таки что-то у них пошло не так.

Был такой невероятный замах в начале всей этой эпопеи с ученьями, что многие всерьез поверили, что очередная кремлевская эпопея у границ Украины добром не кончится. Не тот затейник. И если что-то он замыслил, то в лепешку расшибется, но своего не упустит.

И весь январь прошел под знаком кошмара и неумолимо надвигающейся катастрофы. А полководец, сидя в бункере, куражился и выпускал все новые и новые страшилки. Это как в запоздавшем советском трамвае – появляется вдруг на захолустной остановке затрапезное существо, достает из-под полы нож и заявляет нагло, что может запросто всех порезать. Чаще всего в таких случаях находится какой-нибудь внешне неприметный дядя, который просто берет баламута за шиворот и вышвыривает за дверь. Но если такого не случается, наглость ничтожества уже не знает удержу. Террор принимает причудливые формы.

Вроде бы какие-то заурядные маневры были заявлены. Постоянно подчеркивался их плановый статус и предусмотренная внешними обязательствами численность войск. Однако все это сопровождалось такой пропагандистской кампанией, что Европа всерьез встревожилась, а не затевает ли кремлевский креативщик нечто вроде локальной войны, плавно перетекающей в мировую? А он еще вдобавок и ультиматум всем предъявил и потребовал поторопиться с ответом. И название маневров было придумано до крайности претенциозное – «Союзная решимость-2022». Можно было только догадываться, на что они решились. Тем более, что основная локация этих учений - южная граница Беларуси. Неужели и после этого могли еще возникнуть вопросы о сути намерений?

События развертывались стремительно. В срочном порядке решено было на этот участок границы перебросить войска с Дальнего востока. Будто бы для проверки боеготовности сил быстрого реагирования союзного государства. На украинском направлении Россия и без того успела уже сформировать почти 130-тысячную группировку войск. А тут еще и в Беларусь с той же целю, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, количество российских военных может быть возрасти до 30 тысяч. Так какие у Европы и мира могли оставаться сомнения? Тем более, что агрессивная риторика стремительно нарастала.

И вдруг в самый кульминационный момент этого милитаристского психоза появилась ошеломительная новость: войны не будет. Казалось бы, ничем не оправданный оптимизм. И вообще, каким образом и откуда могла просочиться такая фантастическая весть? Да все оттуда – из кругов, близких к мавзолею. Можно бы просто все забыть и ничему не поверить. Как и всем прочих новостям, приходящим с той одиозной стороны. Сами сочинили, сами и выпустили. Сами будут раздувать. На радость простодушным обывателям.

Но только не все так просто. Все-таки что-то там у них пошло не так. Не в соответствии с замыслом. То ли подсчитали, какими могут быть последствия этой авантюры, то ли Байден во время переговоров о чем-то прозрачно намекнул. А может быть, просто решили слегка повременить и осмотреться. Тем более, что американцы уже назвали даже дату вероятного вторжения российских войск в Украину - 16 февраля. Вот и перед началом переброски войск столько грохота было, такие громогласные заявления всевозможных военачальников и натасканных пропагандистов. И вдруг, будто из воздушного шарика выпустили воздух. Какое-то до невозможности вялое начало.

Прошли первые три дня активной фазы учений. А на сайтах министерства обороны РФ и всевозможных военных изданий все больше пустяки и мелочи. Куцый ролик о том, как на военном аэродроме в Барановичах российские летчики прогревают моторы своих самолетов. Какая-то бэмпэшка зарылась в землю по самую башню, а рядом некий мужик в телогрейке жжет зачем-то фаер. И это репортажи с учений, которые вызвали такую волну всеобщей тревоги?..

Нет, конечно, не все так однозначно. Вот проскочило сообщение, что в субботу на Гожском полигоне батальон наткнулся на тщательно замаскированную засаду. Воины, естественно, действовали в соответствии с приказом и условного противника просто размели. Командующий российской группировкой отметил хороший уровень подготовки, но заявил, что окончательный вывод будет сделан после того, как проверят все мишени. А вдруг там мало дырок? Это в какие времена и чей батальон на маневрах был окружен такой заботой и вниманием, припомнит кто-то? Да не в этом суть.

Что-то тут не то. И никто этим примитивным трюкам уже не верит. Обстановка меняется буквально по часам. Но нет и намека на благополучный исход затеянной авантюры. Все идет как-то шатко, валко, без раздутого в начале кампании показного энтузиазма. Еще может собраться где-то стальной кулак. Может что-то даже громыхнуть и бабахнуть. Но та навязчивая жуть, которой так упорно пугали Европу и мир с начала этого года, пока не прорисовывается. Союзная решимость демонстрирует не предусмотренную планом учений нерешительность. И армия вторжения пока переходит к более привычному занятию – тайком меняет стратегическую солярку на местное сало и водку. Как ни крути, какие сногсшибательные авантюры ни затевай, а живая жизнь берет свое.

А как же быть с этой окаянной датой – 16 февраля? Да никак. Бункер – наследие тяжелое и мрачное донельзя. Мало ли что там может померещиться. Не стоит верить безоглядно каждому вздоху, визгу и лязгу оттуда. Велик соблазн продемонстрировать всему миру, как страшен и несокрушим может быть удар запоздалого совка, когда тот окончательно теряет рассудок. В бункерной зоне всегда полно ястребов и прочих сторонников крайних мер. У них всегда наготове расчеты небольшого, но очень победоносного блицкрига.

Однако немало и тех, кто отлично понимает, что сегодня даже мелкий жулик не хранит добытое честным трудом в щелях между блоками. И остаться с тюками наличной зелени в окопе посреди страны, охваченной войной, так же глупо и неосмотрительно, как бежать за скорым поездом с билетом в спальный вагон. И это еще хорошо, если тот последний поезд будет двигаться хотя бы приблизительно в ту сторону, где среди холмов и виноградников притаился тот самый Геленджик.

А потому кошмарная дата – 16 февраля – может означать только одно. Войны не будет. Еще стоит железная лавина на рубеже развертывания. Еще солдаты прогревают иногда моторы. Стынет, покрывается серой изморозью броня. Холодно. Постыло. Беспросветно. Сухпаек не лезет в мунд. В зарослях сухого чертополоха мерещится злобный дядька Шикельгрубер. А надо всем этим пространством в черном небе висит зловещая полная луна. Как общий медный таз – символ светлого будущего «союзного» государства.

Войны не будет?

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».