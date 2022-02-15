Шольц изящно уколол Путина 1 Доктор Александр Фридман, Telegram

15.02.2022, 19:12

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Канцлер ФРГ затронул болезненную для любого автократа тему.

Во время пресс-конференции в Москве Шольц изящно уколол Путина, затронув болезненную для любого автократа тему ухода от власти. В контексте членства Украины в НАТО канцлер подчеркнул, что этот вопрос, очевидно, не будет стоять на повестке дня в период нахождения Путина и Шольца у руля своих стран. Если сам Шольц скорее всего покинет свой пост самое позднее в 2025 году, то Путину он открытым текстом напомнил, что и тот не сможет находиться у власти вечно. Российскому президенту эта ремарка не понравилась, как, впрочем, и очень многое из того, что сказал Шольц на пресс-конференции: осторожный и дипломатичный канцлер вел себя в этот раз принципиально и весьма жестко.

Александр Фридман, telegram

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