закрыть
15 февраля 2022, вторник, 20:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шольц изящно уколол Путина

1
  • Доктор Александр Фридман, Telegram
  • 15.02.2022, 19:12
  • 11,060
Шольц изящно уколол Путина
Александр Фридман
фото: Еврорадио

Канцлер ФРГ затронул болезненную для любого автократа тему.

Во время пресс-конференции в Москве Шольц изящно уколол Путина, затронув болезненную для любого автократа тему ухода от власти. В контексте членства Украины в НАТО канцлер подчеркнул, что этот вопрос, очевидно, не будет стоять на повестке дня в период нахождения Путина и Шольца у руля своих стран. Если сам Шольц скорее всего покинет свой пост самое позднее в 2025 году, то Путину он открытым текстом напомнил, что и тот не сможет находиться у власти вечно. Российскому президенту эта ремарка не понравилась, как, впрочем, и очень многое из того, что сказал Шольц на пресс-конференции: осторожный и дипломатичный канцлер вел себя в этот раз принципиально и весьма жестко.

Александр Фридман, telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гамбит диктатора
Гамбит диктатора Гарри Каспаров
Большой секрет бункерного типа
Большой секрет бункерного типа Владимир Халип
Ковид надежды нашей
Ковид надежды нашей Ирина Халип
Лампасы и подгузники
Лампасы и подгузники Андрей Санников