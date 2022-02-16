К чему ведет остановка транзита белорусского калия через Украину и Литву 2 16.02.2022, 18:56

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Миллиарды долларов недополученной выручки.

С 16 февраля украинская железная дорога намерена отказаться от транзита калийных удобрений из Беларуси. С одной стороны, это значит сужение возможностей для «Беларуськалия» в экспорте грузов. Но, с другой стороны, ни «Укрзализныця», ни украинские власти не сделали однозначных заявлений о том, что полностью отказываются от перевозки белорусского калия по своей территории. Вместе с экспертом BEROC Катериной Борнуковой zerkalo.io разбирается, чего ждать после введенных ограничений, какие варианты поставок остаются открытыми и сколько Беларусь может потерять в этом году из-за закрывающихся транзитных путей.

Украина полностью закрывается для белорусских калийных удобрений?

В документе, опубликованном на сайте «Укрзализныци», говорится, что ограничения коснутся транзита грузов «Беларуськалия», связанного со странами СНГ и Балтии. Из него не следует, что Украина полностью отказывается от транспортировки белорусского калия.

— Этот запрет не указывает на [принятие] Украиной санкций или законодательного акта. Это просто решение хозяйствующего субъекта. Более того, пока запрет относится к тем перевозкам, которые осуществлялись по заказу «Беларуськалия» или БКК. Из санкций США мы знаем, что торговлей белорусским калием в Украине занималась и местная фирма «Агророзквит», перевозки которой не запрещены «Укрзализныцей». Получается, что введенные ограничения не из тех, которые нельзя обойти, в отличие от истории с транзитом по территории Литвы. Более того, мы пока не слышали ни заявлений «Укрзализныци» по этому поводу, ни информации о том, что компания будет делать, если к ней обратится одна из прокладок, а не «Беларуськалий». Поэтому я бы пока не рассматривала эту ситуацию как однозначное решение о том, что транзит через Украину точно идти не будет, — комментирует академический директор BEROC (Киев) Катерина Борнукова.

Какая мотивация у организации, управляющей украинскими железными дорогами, тоже тоже до сих пор не ясно. Экономист видит две основные причины такого решения. Это может быть ответ на белорусский бан транзита грузов из Литвы, который повлиял на украинские компании. Второй вариант — это стремление избежать вторичного эффекта санкций США.

О каких объемах транзита идет речь?

В 2021 году по украинским железным дорогам было перевезено 693 тыс. тонн калийных удобрений, включая 270 тыс. тонн для внутреннего рынка, сообщает «Радио Свобода».

Через Украину «Беларуськалий» доставлял свои грузы в Турцию, Венгрию, Польшу, Чехию, Австрию и Румынию. Белстат скрыл от граждан данные за 2021 год по калийным удобрениям. В 2020 году на экспорте в эти страны Беларусь заработала чуть более 127 млн долларов. Больше всего из указанных государств калийных удобрений купила Польша — на 71,6 млн долларов. По данным «Беларуськалия», на эту страну приходится 3,5% экспорта продукции. В Турцию в том же году продали удобрений на 42,6 млн долларов. Венгрия и Чехия импортировали калия чуть более чем на 5 млн долларов каждая. Румыния — на 2 млн, Австрия — на 400 тыс.

Экспорт калийных удобрений в Украину в том же году составил 55,1 млн долларов. Лидировала по объемам ввезенного в страну калия компания «Агророзквит», которая официально занимается импортом этой продукции в Украину. Более того, в конце прошлого года фирма сменила конечного бенефициара — вместо БКК теперь это бизнесмен Александр Скрипка. Скорее всего, так компания дистанцируется от белорусского партнера, попавшего под санкции, чтобы продолжить работать с меньшим риском оказаться в том же «черном списке».

Украина могла бы стать альтернативным маршрутом для «Беларуськалия» после закрытия Литвы?

В прошлом практически весь объем экспорта калия шел через клайпедский порт. После того, как Литва начала процесс закрытия своей территории для транзита белорусских калийных удобрений, Украину рассматривали как один из альтернативных путей для доставки грузов к покупателям. Там белорусские калийные удобрения переваливались через порты в Николаеве на Черном море и в Рени на реке Дунай, указано на сайте «Беларуськалия».

— Раньше через Украину возили больше калийных удобрений, чем в последние годы. До того, как Беларусь купила долю терминала в Клайпеде, через украинские порты переправлялись где-то 2 млн тонн калия. Это немного, но все же лучше, чем ничего. То есть это был неплохой вариант [для переориентации транзитных потоков]. Однако, как мы помним, Лукашенко два раза говорил о том, что украинцы отказались, и вчера мы увидели еще и запрет со стороны «Укрзализныци», — говорит Катерина Борнукова.

Для транзита остается только Россия?

Формально, как указано выше, Украина может продолжить транзит удобрений по своей территории, если заказ поступит не от «Беларуськалия», а от других компаний.

Белорусские и российские власти много раз заявляли, что ведут переговоры по организации доставки удобрений до российских портов. Об этом начали говорить еще летом прошлого года, но до сих пор этот вопрос остается на уровне переговоров.

Например, Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что на предоставленной Россией площадке Беларусь реализует проект, чтобы увеличить мощности по перевалке белорусских калийных удобрений. Но власти Ленинградской области говорят, что Беларусь не обращалась к ним с предложением о строительстве терминала для перевалки удобрений в местном порту.

В сентябре прошлого года стало известно об увеличении мощностей в порту Усть-Луги. СМИ сообщали, что этот проект реализует «Уралхим». Это может означать, что конкурент «Беларуськалия» собирается перенести часть мощностей в этот порт из Санкт-Петербурга. Но никакой официальной информации о достигнутых договоренностях по транзиту белорусской калийной соли через Россию пока нет.

Какими будут потери из-за закрытия для транзита Литвы и Украины?

В 2020 году страна экспортировала более 10 млн тонн удобрений, заработав на этом 2,41 млрд долларов. Даже если переговоры по транзиту через Россию с Москвой завершатся в ближайшее время, инфраструктура страны не позволяет увеличить потоки транзита настолько, чтобы взять на себя все грузы «Беларуськалия». Строительство новых портов, если этот процесс действительно идет, займет не один месяц. То есть как минимум до середины 2022 года белорусский производитель будет испытывать трудности с экспортом своей продукции.

— Если придется ждать полгода-год [до выстраивания новых экспортных путей], это будет означать миллиарды долларов недополученной выручки, а учитывая нынешние высокие цены на калийные удобрения, потери могут быть и в размере 3 млрд долларов.

Тем не менее Катерина Борнукова считает, что для экспорта небольших объемов возможности точно найдутся. В частности, при наличии политической воли с российской стороны «Уралкалий» может пустить перевалку своих удобрений на литовский терминал, освободив для «Беларуськалия» мощности в российских портах. Это значит, что о полной остановке экспорта в этом году речи не идет. С другой стороны, в таких условиях в этом году вряд ли удастся экспортировать привычные объемы калия. «Будет что-то посередине — возможно, 4−5 млн тонн», — отмечает экономист.

Недополученная выручка «Беларуськалия» отразится не только на самом предприятии, но скажется на экономике Солигорска, где находятся шахты. Скажутся потери и на бюджете. В прошлом году власти рассчитывали получить от экспортных пошлин на калийные удобрения 1,6 млрд рублей. Скорее всего, планы на этот год были примерно такими же. Это значит, что при снижении экспорта удобрений с 10 млн до 5 млн тонн бюджет недополучит около 800 млн рублей пошлин. Сюда можно добавить вдвое уменьшившиеся доходы бюджета от налога на прибыль.

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