Названы специи, которые согревают и укрепляют здоровье 19.02.2022, 16:19

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Специи имеют самый широкий спектр действия на наш организм.

Согласно некоторым данным, они могут действовать и как противовоспалительные средства, и как антиоксиданты. Давайте посмотрим, какие специи полезно употреблять зимой, пишет healthinfo.ua.

№ 1. Корица

Ох уж эта выпечка с корицей, как она нас водит за нос! Особенно тех, кто на диете и кому как раз эту выпечку нельзя! Человечество давно оценило эту ароматную специю не только за вкусовые качества, но и за лекарственный эффект. Об этом знали ещё целители древнего Китая. Давайте вспомним, какое воздействие оказывает корица на наши организмы.

Итак, ценители этой специи считают, что буквально две щепотки корицы в день помогают нам с концентрацией внимания, улучшают память и укрепляют зрение. Корица богата антиоксидантами и защищает организм от свободных радикалов. Согласно некоторым исследованиям, специя снижает уровень холестерина в крови и нормализует давление.

А ещё она облегчает состояние при простуде и ОРВИ. Как раз — то что надо для зимы. Маленький бонус: корица помогает в борьбе с бактериальными и грибковыми инфекциями полости рта и дыхательных путей.

№ 2. Имбирь

Одна из самых популярных пряностей. Имбирь, действует, как согревающее и противовоспалительное средство. Бороться с воспалениями помогает гингерол-фенольное соединение в её составе, которое придаёт специи этот её жгучий, острый привкус.

Известно, что имбирь помогает при лечении артритов и артрозов (снимает боль в воспалённых суставах и способствует увеличению их подвижности), а также разжижает кровь..

Ну и небольшой, но приятный бонус: у людей, которые регулярно принимают эту специю в пищу — реже случаются желудочно-кишечные расстройства.

№ 3. Орегано или Душица обыкновенная

Эту замечательную травку давно признали кулинары всего мира, но орегано ценят не только повара, но и медики. Известно, что орегано «умеет» разжижать и мягко выводить мокроту, помогает вывести лишнюю жидкость из организма и убирает отёки.

Эта специя может помогать при раздражённом кишечнике и в регуляции обменных процессов в организме. Кроме этого, орегано — отличный помощник в формировании иммунитета.

№ 4. Куркума

Куркума тоже согревает. Но вообще-то этой специи, которая содержит куркумин, приписывают свойства мощного антиоксиданта. Ко всему прочему, куркумин может помочь снизить уровень холестерина, облегчить боли и воспаления при остеоартрите, укрепить иммунитет, улучшить работу мозга и состояние кожи. Но знайте, что куркумин плохо всасывается в кровь. Лучше всего его есть с жирной пищей. В плове, например.

№ 5. Кардамон

Кардамон ещё называют «королём специй» за его богатый вкус. Его выраженный цитрусовый аромат мы «ловим» благодаря высокому содержанию в кардамоне эфирных масел. Эти масла отвечают за противомикробную и противовоспалительную активность кардамона.

Эта специя очень хороша для зимы, из-за своих согревающих качеств. Кардамон помогает при лечении простудных заболеваний, бронхитов, циститов, при зубных и менструальных болях, оказывая лёгкое спазмолитическое действие. А ещё он — отличный помощник во время диеты, он помогает мягко очищать организм от шлаков и токсинов.

№ 6. Гвоздика

У гвоздики такой яркий вкус и сильный аромат, что некоторые люди её избегают. Напрасно. Зимой — вдвойне. Ведь недаром гвоздика, это элемент согревающего зимнего напитка — глинтвейна.

У гвоздики выраженные бактерицидные свойства, она помогает выводить из организма токсины, укрепляет иммунитет, улучшает кровообращение, а также очищает дыхательные пути и помогает нашей пищеварительной системе находиться в тонусе и в здоровом состоянии. Не рекомендуют налегать на гвоздику людям с гипертонией и гастрите с повышенной кислотностью.

№ 7. Анис

И ещё одна специя, которая актуальна зимой. У аниса отличные противовоспалительные, отхаркивающие, дезинфицирующие и жаропонижающие свойства, эта специя — хороший помощник при простуде.

Отвар семян аниса помогает при простудах, метеоризме и болях в кишечнике, а также при циститах и головных болях. Не рекомендуют употреблять эту специю при хронических болезнях пищеварения и во время беременности.

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