Новополоцк и Мозырь остались без водителей автобусов 1 19.02.2022, 19:16

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В городах серьезные проблемы с общественным транспортом.

Отмены автобусных рейсов в Новополоцке связаны с нехваткой водителей автобусов. Всего их численность на данный момент составляет 85 человек, из которых 12 болеют. Автопарку №6 сейчас требуется 32 водителя автобусов, их вакансии – в свободном доступе. Много водителей на больничном, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В Мозыре также перебои в обслуживании: отклонение от расписания и отсутствие некоторых рейсов. Люди не могут вовремя добраться на работу, в школу или отвезти ребенка в детский сад.

На создание такой ситуации повлияла эпидемиологическая обстановка — порядка 20 водителей предприятия оказались на больничных. Вторая причина — кадровый дефицит. Если на пассажирских перевозках должны по штату работать более 120 водителей, то в настоящее время их в автопарке №2 только чуть более сотни. Многие водители не справляются с графиком работ.

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