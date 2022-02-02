«Ситуация пылает»: медики и пациенты рассказали, как в Беларуси COVID вышел из-под контроля 2.02.2022, 8:59

Эпидемия затронула каждую семью.

Эта неделя в Беларуси началась с поразительных очередей в поликлиники. И до сих пор ситуация не улучшилась, а меры, на которые идут власти, вызывают скорее вопросы, сообщает «Белсат».

Большие очереди возникли утром 31 января внутри поликлиник и возле них в самых разных уголках Беларуси. Их приходилось выстаивать с высокой температурой, болями в горле и слабостью в мышцах. Продолжают люди стоять и сегодня.

«В одной поликлинике в один день могло быть и 270 человек по состоянию на 8 утра, и 500 человек – до середины и до конца дня…. Подписчики сообщают, что некоторые из очереди так и не смогли до 9 вечера попасть на прием к врачу, просидев в ожидании несколько часов», – пишут «Белые халаты» уже 1 февраля.

Очень трудно вызвать врачей и на дом. Вот что рассказала «Белсату» гомельчанка, которая пыталась вызвать доктора на дом:

«Позвонила в регистратуру записаться, чтобы ко мне пришли, так как начался кашель и слабость. Мне сказали, что в очереди на вызов я сотая и что записаться в очередь можно, но неизвестно, дойдет ли доктор. Все же дождалась. Доктор сказала, что ситуация сейчас тяжелая, людей много, а ухудшается от того, что люди не носят маски. В 8 поликлинике, куда хожу на процедуры, большинство действительно без масок. Хотела пойти на тест, но в регистратуре предупредили, что делают тесты только в красной зоне, а там сейчас только два врача принимают, а очереди на часы».

Резкий рост количества болезни фиксируется не только в поликлиниках, но и на предприятиях, в садах и школах. Где-то болеют по 20% рабочих или учеников, а где-то – и больше половины.

Минздоровья на своей волне

Но, по официальным данным, количество новых случаев COVID-19 в Беларуси не такое и большое. После нескольких дней рекордов оно вновь опустилось ниже символических 2 тысяч. Но и прежние «рекорды» были существенно меньше цифр в соседних странах. Кстати, официальной статистике относительно коронавируса в Беларуси уже давно не доверяют.

В целом в Минздраве появление очередей объяснили тем, что люди просто «не пошли к врачу в выходные дни».

«В ближайшее время все вопросы по логистике работы амбулаторно-поликлинического звена будут решены», – рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Краткова.

Тем временем, даже по официальным данным, за 31 января врачи в разных поликлиниках Минска приняли от 400 до 450 первичных пациентов. Кроме того, для осмотра больных пациентов дома, в Минске работали 217 контактных бригад. За прошедшую неделю количество бригад было увеличено на 88. Нагрузка на одну бригаду составила, в среднем 40-45 пациентов. Похожая ситуация и по всей стране. Например, в одном из городов Могилевщины, как сообщают «Белсату», только в одной поликлинике за четыре часа работы 31 января сделали около 300 мазков на коронавирус.

Что предлагают?

Один из официальных вариантов выхода из ситуации – не делать ПЦР-тесты. В тот же день, когда резко выросли очереди, министерство здравоохранения разрешило врачам ставить диагноз «инфекция COVID-19» без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе. Чтобы поставить диагноз сейчас достаточно клинических или рентген-томографических сведений. Исключения – случаи, когда требуется госпитализация пациента.

«Данная норма принята в целях снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно-поликлинических организаций», – говорится в сообщении ведомства.

Также ведомство напоминает, что в Беларуси «действует норма о праве нанимателя освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием» на три дня. По мнению представителей министерства, «эта норма востребована работниками, которые понимают, что их болезненное состояние, скорее всего, не потребует длительного лечения, и найдут поддержку у своего нанимателя».

Массочный режим не вернут

А вот усиливать массочный режим власти не собираются. Напомним, что он продержался в стране всего 13 дней и был отменен после критики Лукашенко карантинных мер.

«Ужесточить как? Заставлять? Сажать? Кнутом бить, розгами? Умные люди в состоянии сами понять, что нужно носить маски. А тем, кому на все наплевать, мы ничего не сделаем», – приводит официальный телеграмм-канал Минздрава слова Юрия Горбича, заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО.

Более того, предпринимаются меры, которые напрямую способствуют распространению коронавируса. Так, Театр оперы и балета с февраля отменил антиковидную рассадку зрителей, хотя еще в январе она была «шахматной». А школы продолжают свозить детей на массовые акции.

Между тем СМИ приводят примеры того, к чему приводит такой подход. По данным издания, на работу начинают не выходить чиновники и силовики, участвовавшие в послании Лукашенко 28 января. Напомним, что там в масках было очень мало людей.

Уволенных заменяют студентами

При этом, несмотря на пандемию коронавируса, власти продолжают увольнять нелояльных медиков и закрывать частные медцентры. В результате, по данным Государственной службы занятости, в Беларуси на сегодня более 11 тысяч вакансий.

На фоне нехватки врачей власти все активнее привлекают к работе волонтерами в поликлиники учащихся медицинских вузов и колледжей.

«До 2 февраля в колледжах каникулы, но учащихся обзванивали заведующие отделений и просили выйти для помощи. Из двух колледжей пока нашли около 100 человек, так как каникулы и многие поехали домой. А вот со 2 февраля на целый месяц уже отправляют конкретно с учебного процесса. Комитет здравоохранения направил список потребности в УАЗ в людях в колледже, на основании чего и искали людей. Примерно с каждого колледжа будет прислано по 200 человек. Волонтерить они будут примерно месяц, в зависимости от эпидситуации», – рассказывают «Белсату» читатели.

Более того, студенты шестых курсов медуниверситетов, привлеченные к оказанию медпомощи, теперь могут сами оформлять пациентам больничные.

Но остается открытым вопрос, «кто будет нести ответственность за больничный лист в случае нарушения правил его выдачи», так как студенты «не имеют де-юре полномочий выдавать этот документ», отмечают «Белые халаты».

Также вследствие роста заболеваний министерство с 1 февраля приостановило до отдельного распоряжения все образовательные мероприятия – курсы повышения квалификации, семинары, научно-практические конференции, проводимые в целях совершенствования профессиональных знаний медработников.

«В каждой семье где-то кто-то болеет»

Сомневается в официальной информации от Минздрава и бывший главный санитарный врач Минска и Минского района Иван Войтович. По его словам, если разделить ежедневные цифры заболеваний на районы Беларуси, то получится 10-15 случаев коронавирусной инфекции на каждый. По его мнению, «это как-то кажется странным» по сравнению с ситуацией во всем мире и странах-соседках.

«Ситуация выглядит иной», – заявил Войтович в эфире студии «Белсат».

По словам Ивана Войтовича, мобилизация студентов и отмена курсов повышения квалификации говорят о том, что ситуация – «из ряда вон».

«Но мы видим по статистике, что ситуация обычная», – подчеркнул он, отметив важность статистики для профилактических мер.

По мнению Войтовича, медики пока справляются с задачей, но «напряжение колоссальное». Он отметил, что отсутствие профилактики, высмеивание массочного режима приводят к тому, что люди его не выполняют. Более того, милиция больше не проверяет тех, кто обязан быть на самоизоляции в связи с болезнью.

«Судя по всему, в Беларуси сейчас эпидпроцесс вышел из-под контроля. Сейчас в каждой семье где-то кто-то болеет, включая COVID. Ситуация пылает», – подчеркнул Иван Войтович.

По его мнению, следует как можно быстрее расширять социальное дистанцирование вводить отдаленное образование, «чтобы растянуть эпидемиологический процесс во времени, чтобы медики могли успеть оказать всем помощь». Но пока власти даже не намекают на такую возможность.

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