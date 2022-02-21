Что происходило на Донбассе сегодня ночью 8 21.02.2022, 12:24

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Штаб Объединенных сил Украины опубликовал последнюю информацию.

Российско-оккупационные войска 20 февраля 80 раз нарушили режим прекращения огня, 72 из них – с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в "Фейсбуке".

В частности боевики обстреляли Красногоровку из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм, Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, минометный огонь вели по Гранитному, Староигнатовке, Светлодарску, Станице Луганской и другим населенным пунктам.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное", – отметили в посте.

За текущие сутки штаб ООС зафиксировал восемь нарушений, все – с применением запрещенного вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага", – добавили в сообщении.

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