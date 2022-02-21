Сборная Великобритании по баскетболу отказалась ехать на матч в Беларусь 3 21.02.2022, 17:20

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Решение о судьбе поединка должна принять Международная федерация баскетбола.

Мужская сборная Великобритании по баскетболу отказалась ехать на отборочный матч чемпионата мира 2023 года в Беларусь, сообщает сайт euroradio.fm. Он должен был пройти 25 февраля в минском Дворце спорта. Причиной такого решения Лондон называет безопасность игроков и ситуацию вокруг Украины, которой угрожает агрессия со стороны России. А Беларусь может в ней поучаствовать. К тому же на днях внешнеполитическое ведомство Великобритании порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Республику Беларусь.

Решение о судьбе поединка должна принять Международная федерация баскетбола.

Матч между сборными в Великобритании запланирован на 28 февраля.

Statement from British Basketball on not travelling to Belarus. pic.twitter.com/q9XHb7IxYK — MVP Magazine (@MVP_247) February 21, 2022

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