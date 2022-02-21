«55 лет моей истории в БГУ» 21.02.2022, 20:11

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Наталья Абрашина-Жадаева

Уволили профессора, которая записала эмоциональное обращение в поддержку своего коллеги.

Из БГУ уволили профессора Наталью Абрашину-Жадаеву, которая в январе выложила на своей странице в Facebook эмоциональное обращение в поддержку уволившегося коллеги Максима Шундалова. Об этом преподаватель написала на своей странице в Facebook.

Решение расторгнуть трудовые отношения с профессором администрация вуза приняла 21 февраля.

«С сегодняшнего дня я бывший профессор кафедры высшей математики и математической физики Белгосуниверситета, проработавший в БГУ на физическом факультете 40 лет, в университете — 45 лет, а пришла в храм науки и образования в 1967 году. Таким образом 55 лет моей истории в БГУ. 100 лет БГУ и 55 со мной. И сегодня стало понятно, что мы имеем в БГУ, увы в „сухом остатке“», — написала Наталья Абрашина-Жадаева.

Напомним, профессор кафедры высшей математики и математической физики БГУ Наталья Абрашина-Жадаева 20 января опубликовала на своей странице в Facebook эмоциональное видео в поддержку коллеги Максима Шундалова. Преподавателя, по ее словам, под давлением заставили написать заявление об увольнении.

«Более всего меня обескуражило сообщение, что коллеги из других кафедр согласились выполнять за него его нагрузку. Это как? Думают, что с ними так не поступят, как с нашими иными коллегами? Что их такая участь минует? Сегодня они промолчали, а завтра с ними поступят так же, так же рассчитаются. Так уже было в истории. Каждый сам выбирает: служить Богу или прислуживать Иуде», — сказала в своем обращении профессор.

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