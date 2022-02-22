Российские танки и бронетехника из Донецка выдвинулись к линии разграничения 22.02.2022, 1:29

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В колонне более сотни танков и БТРов.

На фоне новостей о том, что Россия ввела войска на оккупированный Донбасс, очевидцы сообщают о большой колонне техника, которая выдвинулась к линии разграничения. По их словам, в колонне более сотни танков и БТРов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, жители оккупированного Донецка сообщают, что из города вышла большая колонна танков и бронетехники в северо-западном направлении к линии соприкосновения. Она прошла по центру города около 22:00 по киевскому времени, после чего на трассе между Донецком и Макеевкой ушла в сторону Ясиноватой.

По словам очевидца, в этой колонне было более ста единиц техники.

"Танков очень много. И БТРов. И людей увозили. Час техника ехала", - сообщила другая очевидца.

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