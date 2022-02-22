Минский трамвай показал чудеса дрифта на улице Красной 2 22.02.2022, 10:47

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Видеофакт.

Минск, пересечение Машерова и Красной. Сегодняшнее утро. Столичные водители знают, что медлить на этом перекрестке нельзя: стрелки для поворота налево с ул. Машерова нет, а потому этому направлению приходится проскакивать. Автомобилисты привыкли побыстрее проезжать это пересечение для того, чтобы все успели. Водитель трамвая тоже, видимо, хотел побыстрее покинуть перекресток, но в этот раз не удалось, сообщает onliner.by.

«Сегодня около 7:50 трамвай динамично входил в поворот, — прокомментировал видео пользователь форума MPSZ2. — Только я успел подумать, что так и дрифтануть можно, как трамвай ушел с рельс».

По данным «Минсктранса», из-за инцидента произошла остановка движения трамваев на маршрутах №1,6,11. Пришлось организовывать временный автобусный маршрут №904 «Бядули — станция метро „Площадь Якуба Коласа“». Возобновилось движение примерно в 08:30.

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