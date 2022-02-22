Кремлевская сага о трех миллиардах Владимир Халип

22.02.2022, 14:07

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Владимир Халип

Незачем было ехать в эту Москву.

Давно уже для режима там ничего хорошего нет. И не будет. Поволынят. Облапошат. И спровадят без особых церемоний. Известное дело – союзники. А денег как не было, так и не будет. И кто это выдумал, что там будто бы что-то могут дать? Да еще такую сумму – даже не три, а три с половиной миллиарда зеленых!

Однако поехал. Чувства простые и понятные всем – очень хочется денюх. Особенно халявных. Которые в долг. А долг этот можно попытаться потом реструктурировать. Ловчить понемногу. Выплаты откладывать под разными предлогами. А заодно совершать большие и малые подвиги в пользу большой подворотни. Чтобы выслужиться. И плакать потом в чужой приемной, что вот же враги кругом, пришлось поиздержаться на оборону, а в долг уже почти никто не дает. Особенно союзники. И не однажды случалось, что долгое это нытье помогало. Вздыхали. Давали кучу ненужных советов. Но в итоге что-то отстегивали со скрипом.

А тут вдруг система будто сломалась. Нет денег – и точка. Самим нужны позарез. Иные времена, не те заботы. Вон какая войнушка раскручивается в проекте. И настоящий союзник в такие моменты должен думать не о деньгах, а о своем месте в общем строю. Один окоп на всех снова стал актуален. И вот тут закончилось время странных игр, и возникла необходимость срочного вызова союзника в кремлевский обком. Чтобы объяснить ему, кто есть кто и что откуда. И своим большим секретом поделились - поход на Донецк и Луганск меняет резко все приоритеты. Похоже, понял с полуслова. Притих. Смотрел отрешенно в одну точку. И реплики подавал исключительно подобострастные.

Однако пресс-конференцию по итогам будто бы переговоров журналисты кремлевского пула и прочие комментаторы восприняли традиционно и вовсю потешались над забавной ситуацией с ответом на вопрос корреспондента газеты «КоммерсантЪ». Это же надо как он ловко поддел приезжего союзника вроде бы обычной репликой о сроках его пребывания во власти. И так все раскрутилось, что даже его придворное телевидение не осмелилось выпустить это в эфир. Эпизод, конечно, забавный. Но беда в том, что при этом ускользнуло куда-то главное в этом вроде бы традиционном событии. А потому и причины внезапного вызова на ковер пока еще оставались в тени.

Путин четко представил публике новый статус союзника. Нет больше никаких младших или даже старших братьев. Есть только Большой брат. Бывший младший должен понять и подчиниться. И тот почти мгновенно предстал во всей красе нового образа и положения. Безропотно и смиренно. Не позволил себе ни единого из привычных фокусов, столь характерных для прежних подобных визитов. Тихий. Скромный. Сговорчивый. Чего-то ждет.

А все продолжали говорить разве что о том, как он опрометчиво и даже бесшабашно на реплику журналиста Колесникова ответил. Да ничего тут необычного. Ответ в полном соответствии с его новым статусом, который после этого визита едва ли кого-то еще оставит в заблуждении. Решать вопрос о власти в Беларуси со старшим братом, сватом или даже кумом – это, конечно, очень круто. Особенно в той ситуации, когда чужие танки уже вошли в страну и возвращаться в места прежней дислокации пока что не намерены. От Большого брата на это нет приказа.

После возвращения в персональное пространство строго контроля без вожделенного кредита меньше всего был он озабочен какими-то кремлевскими интригами или мелкими происками какой-то там газеты. И даже донбасская тайна его не ошеломила. Сразу и решительно направился на встречу с прокурорами – вручать награды. А как же иначе – верные, надежные защитники. С ними все привычно и понятно. И какие-то коррективы в его прежнем статусе тут никому не интересны.

Только очень жаль, что кремлевская сага о трех миллиардах развития так и не получила. Застопорилось что-то. Заржавело. И оказалось вдруг, что никакая это не сага. И даже не скабрезная московская частушка. А просто досрочный весенний цветок. Расцвел, глупый, потому что очень хотелось. И угас на жестоком февральском ветру. И не надо себя обманывать. Даже подчиненные ближайшего круга уже подобострастие имитируют лениво и коряво. И злополучное колесо Фортуны, которое столько лет крутилось вроде бы исправно, начинает как-то подозрительно вихляться. И даже пришепетывать втихую: денюх нет… денюх нет…

А с заявленной заранее войной все было ясно с самого начала переброски российских войск. Ситуация на границе могла меняться почти мгновенно. И не обязательно в пользу того, кто вроде бы заранее просчитал варианты. А вот унылая безнадега, которая после официального завершения одиозных учений вязкой тучей повисла над горизонтом, и вдруг разразилась вожделенным походом на Донецк и Луганск, совсем другая история. Что может быть гнуснее тягостного ожидания: начнут или отведут войска от опасной линии? Тревожно. Страшно. Безнадежно. И основная цель вроде бы достигнута. Но едва ли угомонится затейник этой замысловатой игры.

Никаким обещаниям уже давно никто не верит. Российские войска из Беларуси выводить пока не начинали и не собираются. Наоборот, окапываются, обживаются. Даже что-то в спешке строят. Чужие ракеты и всякие установки залпового огня по-прежнему торчат на наших границах, угрожая соседям. Танковые полчища чужой страны утюжат наши поля, разрушают и без того убогие дороги. Услужливые власти даже чирикнуть не смеют в ответ на хамство и бесцеремонность сил вторжения. Они чувствуют себя здесь намного лучше, чем у себя дома. Тут ни за что и никому отвечать не приходится. Так куда же все это так вяло и так неудержимо катится?

Что будет дальше – вспыхнет большая и нелепая война или все как-то обойдется? Бессмысленно искать ответ на эту кремлевскую загадку. И зачем им вообще понадобилось начинать эту постыдную игру? В такой нелепой заварухе мало шансов победу одержать и устроить еще потом шикарный шабаш. А вот получить по рогам легко и просто. Потому и спохватились вдруг – какие ученья?.. Да они уже закончены! А вот проверку боеготовности сил быстрого реагирования союзного государства надо продолжать. Тем более, союзник покладист, смирен, услужлив и на все согласен. Похоже, ему все еще мерещится банковский мираж – три с половиной миллиарда зеленых.

А состояние «ни войны, ни мира», придуманное еще когда-то Троцким, помогло ведь большевикам удержаться у власти. Так почему бы и в нынешней странной ситуации не попытаться использовать тот же прием? Разумеется, зловредного Троцкого и его пламенных соратников потомки чекистов на дух не переносят. У них все свое, аутентичное. Да и времена совсем иные. А тут еще и неувязочка вышла. Просто слегка завис суперкомпьютер союзного государства. И на все дроздовские команды и запросы отвечает грубо и отчасти матерно.

Надолго ли все это – вопрос не актуальный.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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